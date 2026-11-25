رفضت الحكومة السودانية، الأربعاء، مبادرة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لاستضافة حوار سوداني شامل يهدف إلى وقف الحرب، وقالت إن أديس أبابا لا تستوفي شرط الحياد، مطالبةً الاتحاد الأفريقي باستبعادها من أي ترتيبات لاستضافة الحوار أو تيسيره. في المقابل، رحّبت بالدعوة حكومة «السلام الانتقالية» التابعة لتحالف «السودان التأسيسي» (تأسيس)، الذي يضم «قوات الدعم السريع»، كما رحب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود).

الحكومة السودانية المدعومة من الجيش، قالت في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، إن حياد الدولة المضيفة واحترامها سيادة السودان شرطان لقبول دورها في الحوار. وعزت رفضها إلى اتهامات سبق أن وجّهتها إلى أديس أبابا بدعم «قوات الدعم السريع»، وإلى إطلاق مسيّرات من الأراضي الإثيوبية لاستهداف السودان.

آبي أحمد مجتمعاً مع حميدتي وشقيقه القوني في أديس أبابا ديسمبر 2023 (إكس)

وطالبت الخرطوم بتحقيق مستقل في تلك الاتهامات، وقالت إنها تحتفظ بحق اتخاذ ما يلزم عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية. ودعت الاتحاد الأفريقي والجهات الإقليمية والدولية المعنية إلى استبعاد إثيوبيا من ترتيبات الحوار، مؤكدةً أن اختيار مكانه وتحديد جدول أعماله والجهة التي تتولى تيسيره يعود إلى السودانيين بالتوافق.

حوار مفتوح وحكومة وحدة

ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في بيان بالعربية مؤرّخ في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) وأُعلنت المبادرة في اليوم التالي، جميع الأطراف العسكرية والسياسية والمدنية إلى حوار تستضيفه إثيوبيا وتتولى تيسيره. وقال إنه يتطلع إلى أن يفضي الحوار إلى وقف الحرب وإطلاق عملية سياسية والتوافق على ترتيبات المرحلة المقبلة، بما فيها تشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بقبول واسع وتتولى استعادة مؤسسات الدولة وإعادة الإعمار. ولم يحدد البيان موعداً لبدء الحوار أو آلية لوقف إطلاق النار، كما لم يوضح ما إذا كانت هدنة ستسبق المحادثات.

وأكد آبي أحمد استعداد بلاده للوقوف على مسافة واحدة من الأطراف السودانية وتوظيف علاقاتها الإقليمية والدولية لدعم الحوار. واستشهد بدور إثيوبيا عام 2019 في تقريب وجهات النظر بين المجلس العسكري الانتقالي و«قوى الحرية والتغيير» عقب ثورة ديسمبر، وقال إن استقرار السودان جزء من أمن إثيوبيا والقرن الأفريقي.

آبي أحمد والبرهان أثناء لقاء سابق في بورتسودان (إكس)

وجاء إعلان المبادرة في اليوم نفسه الذي التقى فيه رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة. وأكد الجانب المصري، في البيان المشترك الصادر في ختام الزيارة، دعمه مؤسسات الدولة السودانية ورفضه إنشاء كيانات موازية أو الاعتراف بها.

وقال المتحدث باسم حكومة «السلام الانتقالية» التابعة لتحالف «تأسيس»، خالد أحمد دناع، إن حكومته مستعدة للتجاوب مع الدعوة. ورحّب تحالف «صمود» بالمبادرة، داعياً إلى تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب وإطلاق عملية سلام شاملة بقيادة سودانية.

هجمات في النيل الأزرق

ميدانياً، قالت منصة موالية لـ«قوات الدعم السريع» إن قوات تحالف «تأسيس» سيطرت على بلدة مقنزا في محلية باو، على بُعد نحو 22 كيلومتراً جنوب الدمازين، عاصمة إقليم النيل الأزرق. وتُعرف البلدة بالتعدين الأهلي عن الذهب. ولم يتسنّ التحقق بصورة مستقلة من إعلان السيطرة عليها.

ومساء الثلاثاء، استهدفت هجمات بالمسيّرات أحياء سكنية ومنشآت حيوية في الدمازين والروصيرص. وأفادت «مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق»، في حصيلة أولية، بمقتل 14 مدنياً وإصابة 15 آخرين، بينما قالت مجموعة «محامو الطوارئ» إن الهجمات أسفرت عن مقتل 19 مدنياً وإصابة 20 آخرين.

وقالت المبادرة إن المدنيين الذين أحصتهم بين القتلى ينتمون إلى ثلاث أسر، وإنهم قُتلوا داخل منازلهم في منطقة الصالحة شمال غربي الدمازين. وأفادت أيضاً بمقتل عسكري في الروصيرص، حيث طالت الهجمات منازل ونادياً للمشاهدة في الحي الجنوبي.

وقالت «محامو الطوارئ» إن المسيّرات استهدفت أيضاً خزان الروصيرص ومنشآت لتوليد الكهرباء، وإن القتلى المدنيين الذين أحصتهم المجموعة سقطوا في أحياء سكنية بالدمازين.

وحمّلت «محامو الطوارئ» «قوات الدعم السريع» مسؤولية الهجمات، فيما حمّلت «مبادرة المجتمع المدني» المسؤولية لـ«الدعم السريع» و«الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال»، وطالبت بتحقيق مستقل.

ويأتي إعلان السيطرة على مقنزا بعد توسّع نطاق سيطرة قوات «تأسيس» في الإقليم خلال الفترة الماضية، ليشمل مراكز محليات الكرمك وقيسان وباو وود الماحي، وبلدات تقع على مسافة تقل عن 50 كيلومتراً من الدمازين.