لم تكن العودة إلى العاصمة السودانية الخرطوم نهاية لمعاناة النزوح واللجوء بالنسبة إلى كثير من الأسر، إذ واجهت العائلات العائدة أعباء جديدة، في مقدمتها العثور على مأوى صالح للسكن. فقد طال القصف والحرائق والنهب منازل كثيرة، وتركت الحرب بعضها هياكل متضررة تحتاج إلى مبالغ طائلة لترميمها أو إعادة بنائها.

في مدينة أم درمان، يحاول مصطفى سعيد إعادة بناء منزله الذي تعرّض لقصف مدفعي مع اندلاع الحرب، أدى إلى تدمير نحو 70 في المائة منه. وشرع سعيد في تقييم الأضرار تمهيداً لأعمال الصيانة، لكنه خلص إلى أن المنزل غير قابل للترميم، وأن عليه إعادة بنائه.

ويقول سعيد لـ«الشرق الأوسط» إنه تمكّن من تشييد غرفتين وبعض المرافق الأساسية، لكن ارتفاع أسعار مواد البناء أجبره على تعليق الأعمال.

أثر الرصاص على جدران منزل بمدينة الخرطوم (الشرق الأوسط)

وحسب متابعة «الشرق الأوسط» لأسعار مواد البناء، تجاوز سعر جوال الأسمنت 120 ألف جنيه سوداني (نحو 11 دولاراً)، وسط ارتفاع كبير في أسعار حديد التسليح وبقية مستلزمات البناء.

أعباء الترميم

وتواجه أسر كثيرة أعباء مماثلة حتى في المنازل التي بقيت قائمة، بعدما جرّدها النهب من الأبواب والنوافذ والأثاث وتوصيلات الكهرباء والمياه، واضطر أصحابها إلى إعادة تجهيزها من الصفر.

ففي جنوب الخرطوم، عادت هبة عبد الله وأسرتها إلى منزلهم مطلع أغسطس (آب) الماضي، فوجدوه خالياً من الأبواب والنوافذ والأثاث. وتقول هبة إن الأسرة أنفقت نحو 11 مليون جنيه (نحو ألف دولار) لإصلاح توصيلات الكهرباء والمياه. وتضيف أن سعر متر الألمنيوم بلغ مليونين و350 ألف جنيه (نحو 205 دولارات)، وأنها تحتاج إلى نحو 4 أمتار منه. وتشمل الأعمال المتبقية تأهيل المطبخ وإصلاح جدران الغرف التي اخترقتها الأعيرة النارية. وبلغ إجمالي ما أنفقته الأسرة على الصيانة وشراء الأجهزة الكهربائية نحو 85 مليون جنيه (نحو 7500 دولار)، فيما لا يزال المنزل يفتقر إلى كثير من قطع الأثاث التي تحتاج إليها الأسرة لاستعادة حياتها اليومية.

منزل دمرته الحرب بمدينة أم درمان (الشرق الأوسط)

وتبدو الصورة أكثر تعقيداً لـ أنس عبد القادر، الذي تعرّض منزله لأضرار بالغة. ويقول إن ظروفه المالية لا تسمح له بتحمّل تكاليف الصيانة وشراء الأثاث والأجهزة الكهربائية الضرورية، فاضطر إلى استئجار نصف منزل لإيواء أسرته إلى أن يتمكّن من إصلاح مسكنه.

تكاليف تفوق قدرة الأسر

ويعود أصحاب المنازل على أمل استعادة حياتهم السابقة، لكن محاولاتهم تصطدم بارتفاع أسعار مواد البناء وأجور العمال وتكاليف النقل. وتستهلك أعمال الصيانة جانباً من موارد الأسر، فيما تتأجل احتياجات أخرى من شراء الأثاث إلى توفير الأجهزة المنزلية، بفعل تراجع القدرة الشرائية.

ويقول المقاول هاشم موسى إن إعادة تأهيل المنازل المتضررة جرّاء القصف المدفعي والرصاص الطائش تتطلب مبالغ كبيرة، حتى عندما تقتصر الأضرار على الأبواب والنوافذ وتوصيلات المياه والكهرباء. وقد تصل التكلفة في بعض الحالات إلى ملايين الجنيهات، وهو مبلغ يصعب على كثير من الأسر العائدة من النزوح واللجوء توفيره، في ظل فقدان مصادر الدخل وتراكم الالتزامات المعيشية.

جانب من محال مواد البناء (الشرق الأوسط)

ويوضح موسى أن تكلفة الإصلاح تتفاوت حسب مساحة المنزل وحجم الضرر وطبيعة الأعمال المطلوبة، إذ تختلف تكلفة استبدال الأبواب والنوافذ وإصلاح توصيلات المياه والكهرباء عن تكلفة ترميم منزل تعرّض لانهيار جزئي أو أضرار إنشائية واسعة.

وفي مدينة بحري، انهار جزء من منزل آمنة إسحق، فأصبح المسكن غير صالح للسكن، فيما تعجز الأسرة عن تدبير المال اللازم لإصلاحه. وتقول آمنة: «فقد زوجي وظيفته بسبب الحرب، وأصبح عاجزاً حتى عن توفير مصروفات المعيشة اليومية، ناهيك بتحمّل تكاليف صيانة وإعادة بناء المنزل».

وتختصر حالة آمنة جانباً من معاناة أسر فقدت مساكنها ومصادر رزقها معاً. فمع فقدان الدخل، يصبح تدبير نفقات المعيشة اليومية عبئاً قائماً بذاته، فيما يظل إصلاح المنزل، وهو شرط العودة إليه، مؤجلاً إلى حين توفير المال.

ضغط الأسعار

ويعزو تاجر مواد البناء، عباس الناجي، ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار، وإلى شح الوقود وارتفاع تكاليف نقل المواد إلى الأسواق. وتجاوز سعر الدولار 10 آلاف جنيه في السوق الموازية.

ويقول الناجي إن سعر طن الأسمنت يبلغ نحو مليونين و400 ألف جنيه، فيما يصل سعر طن حديد التسليح، مقاس «4 لنية»، إلى نحو 10 ملايين و200 ألف جنيه.

وحسب الأسعار التي أوردها، يبلغ سعر عبوة الطلاء سعة 20 كيلوغراماً نحو 115 ألف جنيه، وسعر مروحة السقف مليوناً و400 ألف جنيه. ويصل سعر لفة السلك الكهربائي إلى 320 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر السلك مقاس 4 ملليمترات 700 ألف جنيه.

وتتجاوز تكلفة إعادة تأهيل المسكن شراء الأسمنت والحديد، إذ تشمل أيضاً إصلاح توصيلات الكهرباء والدهانات والتجهيزات المنزلية. وتتراكم هذه النفقات على أسر استنزفت الحرب مدخراتها أو أفقدتها مصادر دخلها.

تاجر مواد البناء عباس الناجي (الشرق الأوسط)

ويقول الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي لـ«الشرق الأوسط» إن ارتفاع أسعار مواد البناء وتراجع القدرة الشرائية دفعا كثيراً من المواطنين إلى تنفيذ أعمال الصيانة على مراحل متباعدة، لعجزهم عن تدبير التكلفة كاملة دفعة واحدة.

ويرى أن استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع دخول الأسر يزيدان الحاجة إلى تسهيلات تمويلية تساعد المتضررين على ترميم مساكنهم. ويضيف فتحي أن تراجع نشاط البناء والتشييد أفقد آلاف الحرفيين والعاملين في الأنشطة المرتبطة بالقطاع أعمالهم ومصادر رزقهم، فيما حدّ تردي الأوضاع الاقتصادية من فرص انتقالهم إلى أعمال أخرى.

ويعزو فتحي الارتفاع المتواصل في أسعار مواد البناء إلى تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وارتفاع أسعار الخامات والطاقة وغيرها من مدخلات الإنتاج، فضلاً عن زيادة تكاليف النقل والاستيراد والشحن والرسوم الجمركية والحكومية.