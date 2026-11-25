بحث الفريق الأول الركن فياض الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة السعودي مع الفريق صباح الدين كلنتش، قائد القوات المشتركة الاستراتيجية الدولية التركية، أوجه التعاون الدفاعي بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز أمن المنطقة واستقرارها.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة الأركان العامة السعودي مع قائد القوات المشتركة الاستراتيجية الدولية التركية، في الرياض، الأربعاء، حيث استعرض الجانبان مسارات التعاون الثنائي.

كما التقى الفريق الركن مزيد العمرو، قائد قوات الدفاع الجوي السعودي، لاحقاً، قائد القوات المشتركة الاستراتيجية الدولية التركية، وبحثا القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.