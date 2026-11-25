فيما تتواصل برقيات التهنئة بعيد الاستقلال إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون، محمّلة بمواقف تؤكد دعم لبنان وتطلعاته إلى السلام والاستقرار واستعادة سيادته الكاملة، تتوالى في الداخل المواقف المؤيدة لخطاب عون في ذكرى الاستقلال، والداعية إلى ترجمة مضامينه خطوات عملية تعزز سلطة الدولة.

لكن في المقابل، يواصل «حزب الله» هجومه السياسي على رئيس الجمهورية، على خلفية المواقف التي أطلقها في خطابه، ولا سيما ما يتصل بالسيادة والتدخلات الخارجية والعلاقة مع إيران.

رسائل دولية: السلام والسيادة في صلب التهاني

وبرزت في برقيات التهنئة التي تلقاها عون مواقف دولية ركزت على السلام والاستقرار وتعزيز العلاقات مع لبنان. ففي رسالته، أعرب البابا ليو الرابع عشر عن تمنياته للبنان بمستقبل يسوده السلام والازدهار، قائلاً: «أستودع الرب مساعي الجميع لبناء مستقبل من السلام والازدهار في ظل الحرص على العدالة واحترام كل إنسان».

من جهته، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية، متمنياً «للشعب اللبناني الشقيق مزيداً من الخير والتقدم»، ومشدداً على «حرصنا على تعزيز علاقاتنا بما يخدم مصالح بلدينا وشعبينا».

الرئيس جوزاف عون تلقّى مزيداً من برقيات التهنئة بالاستقلال.– البابا لاون: أستودع الربّ مساعي الجميع لبناء مستقبل من السلام والازدهار، في ظلّ الحرص على العدالة واحترام كلّ إنسان.– الرئيس الإيطالي جدّد الاستعداد للتعاون في تعزيز تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، ومواصلة روما... — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 25, 2026

أما الرئيس التركي رجب طيب إردوغان فأكد استمرار دعم بلاده للبنان، مشيراً إلى أن «دعمنا لبلدكم سيستمر في مختلف المجالات»، انطلاقاً من الأهمية التي توليها أنقرة للبنان في إطار أمن المنطقة واستقرارها.

وبرز الموقف الإيطالي في ربط التهنئة بالاستحقاقات السيادية؛ إذ جدد الرئيس سيرجيو ماتاريلا استعداد روما للتعاون من أجل تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، مؤكداً أن إيطاليا ستواصل العمل «على وقف الأعمال العدائية بصورة نهائية، وعلى استعادة السيادة اللبنانية الكاملة». كما شدد على أن الحوار والدبلوماسية «أداتان لا غنى عنهما لتجاوز النزاعات وضمان التعايش السلمي في أرجاء الشرق الأوسط كافة».

وتلقى عون أيضاً برقيات تهنئة من رؤساء الأوروغواي وتشيكيا وطاجيكستان والكونغو الديمقراطية والغابون.

«الكتائب» لمواكبة الخطاب بخطوات تنفيذية

وفي الداخل أيضاً تواصلت المواقف المؤيدة لخطاب عون في ذكرى الاستقلال. ونوّه المكتب السياسي لحزب «الكتائب» بكلمة رئيس الجمهورية، داعياً الحكومة وأجهزة الدولة إلى «مواكبتها بخطوات تنفيذية فورية تضع قرارات الحكومة السابقة بشأن حصر السلاح وحظر النشاط الأمني والعسكري لـ(حزب الله) موضع التطبيق».

وحذّر حزب «الكتائب» من أن «التردّد في التنفيذ يهدّد الأمن الداخلي»، في ظل ما وصفه باستمرار أنشطة «حزب الله» المحظورة، مطالباً بإحالة ملف المنظومة الأمنية والعسكرية للحزب إلى المجلس العدلي، «لترتيب المسؤوليات عن جرّ لبنان إلى الحرب خارج إرادة الدولة».

الكتائب: لتنفيذ قرارات الحكومة وإحالة منظومة حزب الله إلى المجلس العدلي ودعم صمود القرى الحدوديةhttps://t.co/qyylBQvKCY pic.twitter.com/uSwURfTD9t — kataeb.org (@kataeb_Ar) November 25, 2026

«حزب الله»: المساواة بين إسرائيل وإيران خطأ فادح

في المقابل، صعّد «حزب الله» على لسان عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن عز الدين، من هجومه على الرئيس عون موجّهاً انتقاداً واضحاً إلى خطاب الاستقلال، وإن من دون تسميته مباشرة، قائلاً إنه «لا ينبغي أن ينظر أيٌّ كان ومهما علا شأنه إلى أي أمر بعين واحدة، سواء كان هذا الشخص رئيساً أو محلّلاً أو مفكراً أو غير ذلك».

واعتبر عز الدين أن المساواة بين إسرائيل وإيران «خطأ سياسي فادح، بل جريمة أخلاقية لا يجوز السكوت عنها»، مدافعاً عن طهران ومؤكداً أنها «لم تتدخل في يوم من الأيام في سيادة لبنان»، بل إنها، بحسب تعبيره، «الأمل الوحيد وخشبة الخلاص للبنان ولشعبه وللمقاومة ومجتمعها».

كما شدد على أن المقاومة «باقية، وكانت وستبقى على مر التاريخ لتواجه أي معتدٍ أو مستعمر يطأ أرض هذا الوطن».

وكان عون حدّد في خطاب الاستقلال «عقبتين رئيسيتين تحولان دون اكتمال السيادة اللبنانية، هما استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية، وتدخل جهات نافذة في النظام الإيراني عبر سلاح وقرار خارج سلطة الدولة...».

طهران تعترض على آلية بديلة لـ«يونيفيل»

ولم يقتصر الدفاع عن الموقف الإيراني على مسؤولي «حزب الله»؛ إذ دخلت وزارة الخارجية الإيرانية مباشرة على خط النقاش بشأن مستقبل الحضور الدولي في الجنوب مع اقتراب انتهاء مهام «يونيفيل» نهاية العام، محذّرة «من التحركات الأميركية الرامية إلى إنشاء آليات بديلة للقوات الدولية»، واعتبرت في بيان لها أن «تحركات واشنطن الرامية إلى إنشاء آليات تفتقر إلى الإجماع الوطني في لبنان» لا تضمن حقوق لبنان ومصالحه الوطنية، بل «ستعرّض استقلال لبنان وأمنه واستقراره وتماسكه الوطني لمخاطر جسيمة».