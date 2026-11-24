يُنتظر أن يمْثل خمسة عناصر من «حزب الله»، يشكّلون «المجموعة الأمنية» التي ضُبطت في جرود قضاءي بشرّي والبترون (شمال لبنان)، أمام قاضي التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان، خلال الساعات القليلة المقبلة، لاستجوابهم بناءً على ادِّعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، بتهم تتعلق بـ«تشكيل مجموعات مسلحة بهدف الاعتداء على أمن الدولة الداخلي»؛ على أن تُتخذ الإجراءات المناسبة بحقّهم بما فيها إصدار مذكرات التوقيف الوجاهية. وسط تصعيد من الحزب عبر نائبه حسين الحاج حسن، الذي هدّد الدولة قائلاً إن «الحرص على السلم الأهلي يدفعنا للتعاطي بمسؤولية، لكن للصبر حدود».

صورة وزَّعها الجيش اللبناني لأسلحة في مخزن داهمته قواته بالضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله» الأسبوع الماضي

وقبل تحديد موعد استجواب الموقوفين الخمسة، شهد الملف تطوراً لافتاً، تمثّل باستدعاء أربعة كوادر أمنية من «حزب الله» للاستماع إلى إفاداتهم أمام شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بشأن «أدوار محتملة لهم في تشكيل المجموعة ومجموعات أخرى»؛ وهو ما يعدّ اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة على تنفيذ قرار حصر السلاح بيدها، وحظر النشاط العسكري والأمني للحزب أمام اختبار التنفيذ، وسط مطالبات سياسية بتوسيع الملاحقات إلى قياداته، ومساعٍ من مسؤولي التنظيم للإفراج عن الموقوفين.

مساران متوازيان

وتسلك القضية مسارين متوازيين: الأول تكرّس بادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، على الموقوفين الخمسة، والثاني مواصلة شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تحقيقاتها الأولية، بعدما برزت أسماء جديدة يُشتبه بأنها على صلة بالملف، ومعطيات عن ارتباطات محتملة لهذه المجموعة بأخرى مماثلة لها في شمال لبنان وخارجه.

وأفاد مصدر قضائي «الشرق الأوسط» بأن شعبة المعلومات، وبإشارة من مفوّض الحكومة القاضي كلود غانم، استدعت أربعة كوادر من «حزب الله»، بعدما كشف بعض الموقوفين في إفاداتهم عن «أدوار لهؤلاء في تشكيل مجموعة جرود بشرّي وأخرى مماثلة في غير منطقة». وأشار إلى أن الملف «قد يشهد تطورات جديدة خلال الأيام المقبلة»، موضحاً أن الأجهزة القضائية والأمنية «تتعامل معه على أساس قانوني بحت، وبالاستناد إلى ما تكشف عنه التحقيقات الأمنية».

أنصار لـ«حزب الله» يلوِّحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)

القضاء يتحرك وفق مقتضيات الملف

ورغم التقدّم الملحوظ في الإجراءات، تنتقد جهات سياسية ما تصفه بـ«بطء المسار القضائي والتردد في ملاحقة قيادات في (حزب الله) التي أعلنت تبعية هذه المجموعات للحزب ودافعت عنها وطالبت بالإفراج عن الموقوفين». وردّ مصدر رسمي عبر «الشرق الأوسط»، مؤكداً أن الأجهزة القضائية والأمنية «تتحرك وفق مقتضيات الملف، وليس وفق المزاج السياسي أو الشعبي». وسأل: «إذا كان المطلوب الذهاب مباشرةً إلى اتهام قيادة الحزب وتسطير مذكرات قضائية بحقها، ما الوسيلة لتنفيذ هذه المذكرات؟ وماذا عن هيبة الدولة في حال تحدّى الحزب القرارات القضائية؟ وهل المطلوب نقل الملف من الدوائر القضائية إلى الشارع وافتعال أزمة يصعب احتواؤها»، مذكراً بأن المحكمة الدولية التي أنشئت خصيصاً لمحاكمة من اغتالوا رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، حصرت صلاحياتها بمحاكمة الأشخاص فقط، وليس الدول أو الكيانات، واقتصر الحكم على إدانة عناصر من (حزب الله)».

وأكد المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن القضاء «سيمضي في ملاحقة من تُظهر التحقيقات تورطهم، سواء في قضية الجرود أو في ملف شحنة متفجرات ضهر البيدر»، مشيراً إلى إمكان «الملاحقة غيابياً ستشمل كل من يمتنع عن المثول أمام القضاء».

ضغوط من «حزب الله»... والقاضي الحاج: القضاء يخضع لسلطة الحكومة

في المقلب الآخر، لا تتوقف الضغوط التي يمارسها الحزب على المراجع القضائية والأمنية للإفراج عن عناصره، سواء في شحنة متفجرات ضهر البيدر، أو أعضاء خلية جرود بشرّي. ولم يخفِ المصدر الرسمي أن مسؤولين في «حزب الله» بينهم نواب، زاروا مراجع قضائية وأمنية للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين في القضيتين، وأبلغوا المراجع بأن الحزب يرفض قرارات الحكومة بشأن حصرية السلاح وحظر نشاطه العسكري والأمني.

وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، عن أن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، قال صراحةً لمراجعيه من مسؤولي الحزب: «ليس المهم بالنسبة لنا إذا كنتم تعترفون بقرارات الحكومة أم لا، المهم أننا نحن نعترف بها وننفذها»، مذكراً بأن «المؤسسات القضائية والأمنية تخضع لسلطة الحكومة، لا لسلطة الحزب أو غيره».

عضو كتلة «حزب الله» النائب حسين الحاج حسن (الوكالة الوطنية للإعلام)

«حزب الله» يهدد: للصبر حدود

وفي موقف يعكس حجم الإحراج الذي يواجه «حزب الله»، عقد عضو كتلة «حزب الله» النائب حسين الحاج حسن مؤتمراً صحافياً، هاجم فيه بشدة مسار التحقيقات والإجراءات القضائية المتعلقة بقضية الموقوفين الخمسة في جرود البترون وبشرّي، واصفاً إياهم بـ«المعتقلين». وقال إن «كل ما يُشاع حول طبيعة تحركات الشبان الخمسة عند توقيفهم غير صحيح»، معتبراً أن القضية «استُخدمت للتحريض الطائفي ولإثارة النعرات». وتحدث عن اتصالات أجراها مع مسؤولين وعدد كبير من القضاة أكدت له أن «الملف فارغ ولا يتضمن أي مسوّغ قانوني يوجب التوقيف أو الادعاء»، واصفاً ما يجري بـ«التعسّف والتسييس الذي بلغ مستويات خطيرة».

وقال الحاج حسن: «استناد الادعاء إلى قرار 2 آذار (الذي حُظر فيه أي نشاط أمني أو عسكري للحزب) مرفوض ومخالف للدستور». وختم قائلاً: «الحرص على السلم الأهلي يدفع الحزب للتعاطي بمسؤولية، لكنْ للصبر حدود».