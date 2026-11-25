نفذ قطاع النقل البري في لبنان إضراباً عاماً، اليوم (الأربعاء)، وسط تجمعات للسائقين العموميين وسائقي الشاحنات والفانات في مختلف المناطق اللبنانية. وأكد منظمو التحرك أنه «مطلبي ومعيشي وسلمي، ولا يحمل أي أبعاد سياسية».

ويأتي هذا التحرك بدعوة من اتحادات ونقابات النقل البري، احتجاجاً على ما تصفه النقابات بمماطلة الحكومة في تنفيذ الاتفاقات الموقّعة معها، وعدم تطبيق القوانين المرعية الإجراء لحماية القطاع. وتتركز مطالب السائقين الأساسية على مكافحة التعديات على قطاع النقل الشرعي، ولا سيما وقف عمل السيارات والباصات ذات اللوحات المزورة أو الخصوصية التي تعمل بالأجرة، إضافة إلى ضبط عمل تطبيقات النقل غير المرخصة التي تنافس السائقين الشرعيين في مصدر رزقهم اليومي. كما يطالب المحتجون بخطة دعم واضحة للقطاع وتنظيمه في ظل ارتفاع التكلفة التشغيلية وأسعار المحروقات والصيانة.

تجمع السائقين عند المدخل الشمالي لصيدا عند جسر الأولي (الوكالة الوطنية)

وتوزّعت نقاط التجمّع منذ الصباح الباكر في بيروت الكبرى والمناطق؛ لا سيما في الشمال، والبقاع والجنوب حيث نُفّذت وقفات احتجاجية رمزية من دون أن يؤدي ذلك إلى إعاقة السير الذي بقي سالكاً طوال ساعات النهار.

وانطلقت مسيرات سيّارة نحو وسط بيروت حيث افترش السائقون الطريق. وتسبب التجمع بزحمة سير في المنطقة وسط حضور كثيف للقوى الأمنية.

ويعاني السائقون في لبنان كما غيرهم في معظم القطاعات من الأوضاع الاقتصادية المستمرة منذ سنوات نتيجة الحرب وارتفاع سعر صرف الدولار، ما أدى إلى تدني القدرة الشرائية لدى معظم اللبنانيين الذين يطالبون بتصحيح الأجور وزيادة الرواتب.

استمرار التحركات السلمية

وفي نهاية التحرك أكد رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس أن تحرك السائقين العموميين «مطلبي ومعيشي وسلمي، ولا يحمل أي أبعاد سياسية»، ويهدف إلى إلزام الدولة بتطبيق القوانين وحماية قطاع النقل الشرعي وحقوق نحو 54 ألف عائلة تعمل فيه.

وطالب الحكومة بتنفيذ القوانين، ولا سيما القرار القضائي القاضي بإقفال تطبيقات النقل غير الشرعية، وتنظيم النقل الخارجي وإقرار التعديلات اللازمة على قانون السير، منتقداً غياب خطة وطنية شاملة للنقل البري واستمرار المنافسة غير المشروعة من السيارات الخصوصية والدراجات النارية ومركبات «التوك توك».

ودعا إلى خفض الرسوم والضرائب على المحروقات لتخفيف الأعباء عن السائقين والمواطنين، مشدداً على أن التحرك ليس موجهاً ضد أي مسؤول أو طرف سياسي، ومؤكداً رفض الصدام أو عرقلة مصالح المواطنين، ومعلناً تنفيذ تحرك جديد الأربعاء المقبل، مع مواصلة التحركات السلمية في حال عدم استجابة الحكومة للمطالب.