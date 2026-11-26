قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بأن بغداد يُمكنها نشر قوات لتأمين الحدود الواقعة في الأراضي التي يديرها إقليم كردستان.

ويشكل قرار التفويض الذي صدر أمس (الأربعاء) دعماً لمساعي رئيس الوزراء علي الزيدي لتأكيد سيطرة الحكومة الاتحادية.

وقالت المحكمة إن «للسلطات الاتحادية (حق) ممارسة اختصاصاتها في الإشراف والرقابة والسيطرة على أداء الدوائر في جميع المنافذ الحدودية الدولية للعراق، بما فيها الواقعة ضمن إقليم كردستان». وأفاد التلفزيون الرسمي العراقي بأن المحكمة أكدت ضرورة تنسيق بغداد مع حكومات الأقاليم والمحافظات بشأن إدارة الجمارك.

ورفضت حكومة إقليم كردستان ما وصفته بأنه استخدام مفردات عسكرية وتهديدات في بيان للمتحدث باسم القائد للقوات المسلحة العراقية، ودعت إلى إجراء محادثات مع بغداد.

إلا أن مصادر مسؤولة في بغداد أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة الاتحادية لا تعتزم إرسال قوات إلى إقليم كردستان، بل ستحل الأزمة وفق الدستور والقانون.