أظهرت بيانات داخلية للجيش الإسرائيلي، قالت وسائل إعلام عبرية إنها «مقلقة» وتُنشر لأول مرة، أنه «بينما يعالج الجيش أكثر من 90 ألفاً من جنوده بسبب الحروب السابقة والأخيرة، فإن ثُلث آلياته البرية غير صالحة للاستخدام»، مضيفة أنه «فاقد للسيطرة في الضفة الغربية إزاء هجمات المستوطنين، ويعاني نقصاً في الأفراد والمعدات».

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، الثلاثاء، إن «نحو ثلث الدبابات وناقلات الجنود المدرعة غير صالحة للخدمة حالياً بعد 3 سنوات من الحرب، وهو معطى «مقلق جداً» للجيش.

وشنت إسرائيل منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 هجمات واسعة على جبهات عدة تركزت برياً على الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وبشكل محدود في سوريا، بينما نفذت هجمات جوية ضد إيران واليمن والعراق.

وحسب تقرير مطول نشرته الصحيفة، استناداً إلى معطيات الجيش، فإن «أحد أبرز التحديات التي يواجهها الجيش بعد أكثر من ثلاث سنوات من القتال إعادة تأهيل منظومة الوسائل القتالية، التي استُخدمت أجزاء واسعة منها بصورة متواصلة في ظروف عملياتية، من دون إمكانية وقف استخدامها لإجراء عمليات صيانة معمقة أو إخضاعها لإجراءات صيانة طويلة».

دبابات ومدرعات إسرائيلية تتمركز قرب حدود غزة في أكتوبر 2025 (أ.ف.ب)

وفقاً لبيانات الجيش الإسرائيلي، أُعيد خلال الحرب إلى الخدمة عدد من الآليات القتالية المدرعة يعادل في حجمه تسعة ألوية مدرعة، لكن مؤشراً مهماً آخر أوضح حجم المهمة التي لا تزال قائمة، إذ تبلغ جاهزية الدبابات والآليات المدرعة في الجيش الإسرائيلي حالياً نحو 70 في المائة فقط. ويعكس ذلك الحاجة إلى خطة واسعة لإعادة التأهيل، وليس مجرد إجراء إصلاحات موضعية.

وحسب التقرير، فإن التغيير في طبيعة القتال خلال السنوات الأخيرة أدى إلى تغير مكانة أفراد سلاح التكنولوجيا والصيانة في ميدان المعركة، إذ أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من المنظومة العملياتية في الخطوط الأمامية. وخلال الحرب، دفع هذا السلاح ثمناً باهظاً، إذ قُتل 24 من أفراده وأُصيب أكثر من 900.

وقال مسؤولون مطلعون على هذه العمليات: «من الضروري للغاية إتاحة الفرصة للآليات للخضوع لإعادة التأهيل. هذه أمور لم تُنفذ منذ بداية الحرب. والحديث يدور عن الدبابات والأسلحة وغيرها. الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى ذلك».

فقدان السيطرة في الضفة

ونقل موقع «واللا» الإسرائيلي، الثلاثاء، أن تقييماً لقدرات الجيش الإسرائيلي أظهر أنه «يفقد السيطرة على الجريمة القومية (هجمات المستوطنين) في الضفة الغربية، التي ارتفعت بنحو 42 في المائة هذا العام».

وتشير بيانات داخلية إلى اتجاه تصاعدي مستمر ومتواصل في حجم هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وبعد تسجيل 675 هجوماً عام 2024، و845 حادثة عام 2025، وصل العدد إلى مستوى قياسي بلغ نحو 1200 حادثة حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2026. وبحسب مسؤولين عسكريين، قد يُسجل ارتفاع إضافي خلال الفترة المتبقية حتى نهاية العام.

ولا تكشف البيانات عن ارتفاع حاد فحسب، بل تشير أيضاً إلى تفاقم طبيعة الأحداث واتساع نطاق انتشارها الجغرافي، بالتزامن مع عملية تشكيل حكومة جديدة، وتثير حالة من الإحراج وتبادل الاتهامات الحادة داخل المنظومة الأمنية.

وقال التقرير إن الجيش الإسرائيلي يواجه صعوبة في بلورة استجابة فعالة لهذه الظاهرة، ويجري حالياً بحث إمكانية نشر قيادة فرقة عسكرية إضافية إلى جانب فرقة الضفة الغربية، بهدف تحسين القيادة والسيطرة على الأرض.

وقال مسؤول عسكري: «الواقع على الأرض خطير جداً. كثرة الاحتكاكات والاعتداءات تستنزف انتباه قوات الأمن، وتحول الموارد القيادية والعملياتية من إحباط الإرهاب الفلسطيني إلى التعامل مع الإخلال بالنظام العام والجريمة القومية، وهي أمور تستنزف موارد كثيرة».

إلى جانب ذلك، فإن تبادل الاتهامات العلني يدل على تضرر التنسيق بين الأجهزة الاستخباراتية والجهات المكلفة بإنفاذ القانون، وهي فجوة تقوض الردع وتصعّب بلورة استجابة قانونية فعالة.

92 ألف جريح

وجاء في تقرير نشره موقع «آي 24 نيوز» العبري، الثلاثاء، أن 92.300 جريح وجريحة يتلقون العلاج في دائرة إعادة التأهيل التابعة لوزارة الدفاع تعرضوا للإصابات في مختلف الحروب الإسرائيلية، وأن نحو ثلثهم أُصيبوا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في أثناء الحرب على غزة. ومنذ اندلاع حرب غزة جرى تسجيل أكثر من 31.500 جريح في دائرة إعادة التأهيل ويتلقون العلاج فيها، وتشكل النساء 8 في المائة منهم.

ويُصنّف 602 من الجرحى ضمن فئة الإعاقة الخاصة بنسبة 100 في المائة، وهي أعلى درجة من درجات الإعاقة، وتشمل الإصابات الأشد والأكثر تعقيداً، من بينهم 63 جريحاً أُصيبوا خلال الحرب الأخيرة. ومن بين إجمالي الجرحى، هناك 33.300 شاب وشابة دون سن الأربعين.