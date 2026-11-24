انتقد المتحدث السابق للجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الثلاثاء، ما نشرته الناطقة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية من فيديو تتحدث فيه إلى تلامذة داخل فصل دراسي في مدرسة دبل الحدودية المحتلة في لبنان، بالتزامن مع احتفال لبنان بذكرى الاستقلال.

وأثارت تلك الواقعة انتقادات واسعة في لبنان، ونشر أدرعي بياناً عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي «إكس» قائلاً: «قلت في مقابلة مع (القناة 12) الإسرائيلية إن نشر الصور من مدرسة دبل كان قراراً خاطئاً للغاية، لكنه كان غير مقصود؛ وذلك لأسباب عدّة، أهمها توقيت النشر ومكانه والمشاركون فيه. كما أوضحت أنه يجب على إسرائيل أن تبتعد عن الأفخاخ التي يضعها (حزب الله) الإرهابي المنبوذ داخلياً في لبنان والذي يحاول تعزيز مكانته على حساب معارضيه في الداخل اللبناني».

قلت في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية ان نشر الصور من مدرسة #دبل كان قراراً خاطئاً للغاية لكنه كان غير مقصود وذلك لعدة أسباب أهمها توقيت النشر ومكانه والمشاركين فيه. كما أوضحت انه يجب على إسرائيل ان تبتعد عن الأفخاخ التي يضعها حزب الله الإرهابي المنبوذ داخلياً في لبنان والذي... pic.twitter.com/T0OvFh2Bi6 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 24, 2026

ظهر في الفيديو الذي نشرته المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية تلامذة داخل مدرستهم،. وأكدت بلدية دبل أن الحادثة وقعت قبل نشر التسجيل، من دون تنسيق مسبق مع إدارة المدرسة، رافضة تحميل المعلمين والأطفال مسؤولية تصرفات القوات الإسرائيلية.

وأوضح ابن بلدة دبل ورئيس إقليم بنت جبيل في «حزب الكتائب»، شربل لوقا، أن الواقعة تعود إلى النصف الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأن الأهالي تلقوا اتصالات تبلغهم بتحركات إسرائيلية داخل البلدة شملت آليات «هامفي» وجنوداً يحملون كاميرات، قبل وصول القوة إلى المدرسة، وقال: «تبلَّغنا بوجود تحركات كبيرة للجيش الإسرائيلي داخل البلدة، وآليات وجنود وكاميرات دخلوا إلى قلب دبل، ووصلوا إلى المدرسة»، موضحاً أن العسكريين دخلوا أحد الصفوف وسط خوف التلامذة.

وتعدّ دبل واحدة من بضع قرى حدودية بقي سكانها فيها على مدى العامين الماضيين، رغم أوامر الإخلاء الإسرائيلية التي ترافقت مع اجتياح بري لجنوب لبنان.

ويجد هؤلاء أنفسهم منقطعين عن سائر مناطق البلاد، ويعتمدون إلى حدّ كبير على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم.

وقالت البلدية في بيان: «اخترنا البقاء في أرضنا والتمسّك ببيوتنا وجذورنا رغم الأخطار والتضحيات»، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتراجعت وتيرة أعمال العنف في جنوب لبنان منذ يونيو (حزيران) بعد إبرام الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم، ثم توقيع لبنان وإسرائيل برعاية أميركية اتفاق إطار شمل نزع سلاح «حزب الله» وانسحاباً تدريجياً للجيش الإسرائيلي من المناطق التي احتلها خلال الحرب.

ورغم ذلك، تواصل إسرائيل تنفيذ غارات على جنوب لبنان، حيث يحتل جيشها منطقة يصل عمقها إلى عشرة كيلومترات من الحدود، وينفذ تفجيرات وأعمال تجريف ويمنع سكانها من العودة إليها.

وكانت وزيرة التربية والتعليم اللبنانية ريما كرامي قد أدانت استخدام المدرسة والأطفال في مشاهد إعلامية عسكرية، مؤكدة متابعة القضية. وقال رئيس الحكومة نواف سلام: «لا يحقّ لقوة احتلال أن تستغلّ أطفالنا لتجميل صورة احتلالها أو فرض سطوتها على أهلنا في الجنوب»، مشدداً على حماية القرى الثلاث، وتأمين احتياجاتها واستمرار الصلة بينها وبين بقية المناطق اللبنانية، داعياً إلى ترتيب أممي يحفظ هذا الشريان الإنساني بعد انتهاء مهمة «يونيفيل».