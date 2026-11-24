تلقى قادة الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن، الذين يؤمنون بأن حرباً ثالثة مع إيران مسألة وقت فقط، دعماً من رئيس حزب «يشار» المكلف بتشكيل الحكومة، غادي آيزنكوت، وقادة معسكره، مما عزز موقفهم في مواجهة رئيس الوزراء الحالي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بوصف ذلك (الحرب مع إيران) مسألة ليست ملحة.

وخرج الخلاف بشأن إيران إلى وسائل الإعلام، بعدما جادل نتنياهو، آيزنكوت حول ضربة محتملة ضد إيران.

واتهم نتنياهو، غريمه السياسي بـ«التقليل من شأن» التهديدات الأمنية التي تواجه إسرائيل لأسباب سياسية، وذلك بعد أن شكَّك آيزنكوت، صراحةً، في وجود تهديد إيراني فوري.

نتنياهو

وقال نتنياهو، خلال اجتماع لكتلة حزب «الليكود» في الكنيست: «إن قدرتنا على ضمان وجود الدولة في مواجهة التهديدات الكبيرة المحيطة بنا تعتمد على وحدتنا. ومَن يسخر من هذه التهديدات أو يقلل من شأنها، يفعل ذلك لأسباب سياسية».

وجاءت تصريحات نتنياهو وسط تقارير تفيد بأنه يدفع باتجاه استئناف العمل العسكري ضد إيران، وهو ما يعارضه مسؤولو الجيش والأمن، الذين يعتقدون أنه يريد إشعال مواجهة لتأخير تشكيل حكومة جديدة.

آيزنكوت

وقدم آيزنكوت دعماً صريحاً لقادة الجيش والأمن، وقال خلال اجتماع لكتلة حزبه «يشار» إنه لا يرى وجود تهديد إيراني فوري يستدعي عملاً عسكرياً قبل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

وعدَّ آيزنكوت أنه بدلاً من تنفيذ مزيد من العمليات العسكرية، ينبغي التركيز على مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. مضيفاً: «إن أخطر تهديد من إيران يتمثل في 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب التي لم تُدمَّر أو تُنقل حتى الآن. علينا التركيز على ذلك».

ملصق لمنشأة تخصيب اليورانيوم في «فوردو» يُعرَض خلال مؤتمر صحافي بـ«البنتاغون» يوم 26 يونيو 2025 (أ.ف.ب)

والجدل بين نتيناهو وآيزنكوت، يختصر جزءاً من المشهد في إسرائيل. وقالت هيئة البث الإسرائيلية «كان» إنه بينما يدفع نتنياهو إلى حرب مع إيران، فإن المؤسسة الأمنية تعتقد أنه يوجد بدائل، تشمل إمكانية التوصل إلى اتفاق، ومواصلة الحصار والضغط الاقتصادي، أو اللجوء إلى العمل العسكري فعلاً، لكن بالشراكة مع الولايات المتحدة.

وقال مصدر مطّلع لـ«كان» إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لا يميل إلى اتخاذ مثل هذا القرار في الوقت الراهن. لأن «الضائقة التي تشهدها إيران تعزز موقف الذين يريدون مواصلة الضغط الاقتصادي عليها بدل الحرب».

أما المسألة الثانية التي تجعله وآخرين ضد حرب فورية، فهو أن ضربة جديدة لن تسقط النظام في طهران. وإضافة إلى آيزنكوت، هاجم مسؤولون في معسكر «التغيير» نتنياهو، وحذَّروا من ذهابه إلى حرب، خاصة» مع إيران».

ليبرمان

ونقلت صحيفة «معاريف» عن رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، قوله في اجتماع سري للجنة الاستخبارات الفرعية التابعة للجنة الخارجية والدفاع، في الكنيست، بمشاركة رئيس الأركان إيال زامير، ورئيس الكنيست ماتان كاهانا، إن أي حرب على إيران الآن ستكون مدفوعةً باعتبارات سياسية وشخصية.

وقال ليبرمان: «ظهرت تقارير حول سعي إيران للحصول على أسلحة كيميائية. إذا صحّ ذلك، فهذا يُشكِّل تهديداً خطيراً، لكنه لا يستدعي ولا يُبرّر اتخاذ إجراء فوري ومستقل دون مشاركة أميركية».

وتابع: «يكمن القلق في أن نتنياهو قد يرى في الهجوم على إيران مخرَجه السياسي الأخير. فإذا قرر مهاجمة إيران بشكل منفرد، دون تعاون مع الولايات المتحدة، فسيكون ذلك عملاً غير قانوني بشكل واضح».

غولان

كما انضم رئيس حزب «الديمقراطيين» اليساري يائير غولان، إلى متهمي نتنياهو، وقال إنه يحاول جر إسرائيل إلى حرب أخرى مع إيران لأسباب سياسية.

ويستند نتيناهو في موقفه إلى وجود تطورات مزعومة في برنامج للأسلحة الكيميائية الإيراني، عرضها رئيس الموساد، رومان غوفمان، على مسؤولين أميركيين خلال زيارة إلى واشنطن قبل نحو أسبوعين. لكن آيزنكوت وقادة الجيش يعتقدون أن التهديد الإيراني القائم لا يستدعي تحركاً فورياً.

«الموساد»

ووصل الانقسام حول إيران إلى داخل «الموساد» أيضاً؛ إذ قدَّر باحثون في الجهاز بحسب صحيفة «هآرتس» خلال نقاشات جرت مؤخراً، أنه لا توجد حاجة فورية إلى تنفيذ عمل عسكري ضد إيران، وذلك رغم أن رئيس الموساد رومان غوفمان، السكرتير العسكري السابق لنتنياهو، يدفع باتجاه شنِّ ضربات جديدة على الجمهورية الإسلامية

الخبراء

ويقول خبراء في إسرائيل إن بناء منظومة إيرانية تتيح إيصال أسلحة كيميائية إلى إسرائيل، قد يستغرق عامين أو أكثر.

وكتب المعلق العسكري في صحيفة «معاريف» آفي أشكنازي، الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي يحافظ على مستوى عالٍ من التأهب، سواء على صعيد الدفاع أو الاستعداد للهجوم. والتقدير داخل الجيش هو أنه قد يُطلب منه تنفيذ تحرك هجومي في إطار أحد 3 سيناريوهات، أن يكون الإيرانيون هم مَن ينفِّذون الخطوة الهجومية الأولى، وأن يأمر ترمب ببدء حملة عسكرية في وقت قريب، والثالث، وهو الأقل واقعية، أن تخرج إسرائيل وحدها إلى حملة عسكرية.

تُظهر هذه الصورة الملتقَطة عبر القمر الاصطناعي «بلياديس نيو» التابع لشركة «إيرباص للدفاع والفضاء» شاحنة محمَّلة بـ18 حاوية زرقاء تنقل اليورانيوم عالي التخصيب تدخل إلى نفق داخل مجمع «مركز التكنولوجيا النووية» بأصفهان يوم 9 يونيو 2025 (أ.ب)

وأضاف: «في الوقت الراهن، يسود توافق في الآراء داخل الجيش الإسرائيلي والمنظومة الأمنية أنه لا توجد ضرورة ملحة لخوض مواجهة مع إيران بشكل منفرد، وأن المواجهة ستأتي لاحقاً، إذ ستضطر إسرائيل إلى خوض مواجهة عسكرية من أجل إحداث أضرار تراكمية من شأنها زعزعة النظام في إيران، وإبعادها لفترة عن امتلاك قدرات هجومية، وإضعافها عسكرياً واقتصادياً وسياسياً. وأكد أن «إسرائيل تفضِّل خوض المواجهة إلى جانب الأميركيين».

ويرى أشكنازي أن ترمب غير متعجل، لأن الحصار والعقوبات تؤتي ثمارها، والشتاء مقبل مع وجود أزمة طاقة في إيران ما سيجعل الوضع معقداً.

وبحسبه «المفارقة أن الجهة التي ترغب بشدة في اندلاع حرب في هذه المرحلة هي النظام الإيراني نفسه، الذي يرى في الحرب فرصةً مزدوجةً لإزالة حبل المشنقة عن عنقه».