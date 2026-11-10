سيدات القادسية يدشّنّ ملعب أرامكو بأول حصة تدريبية

دشّن فريق القادسية للسيدات لكرة القدم أول حصة تدريبية على ملعب أرامكو، ليكون بذلك أول فريق يخوض تدريباته على أرضية الملعب قبل افتتاحه رسمياً، وذلك في إطار اختبارات الجاهزية التشغيلية للملعب ومرافقه، استعدادًا للافتتاح الرسمي قريبًا.

وشهدت الحصة التدريبية حضور نبيل الجامع، النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو السعودية، وفهد الضبيب، رئيس مجلس إدارة شركة ملعب أرامكو، ومحمد الثميري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ملعب أرامكو.

كما مثّل شركة نادي القادسية رامي التركي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي القادسية وعضو مجلس إدارة شركة ملعب أرامكو، و فيصل النغيمش، عضو مجلس إدارة شركة نادي القادسية.

فريق القادسية للسيدات لكرة القدم تدرّب لأول مرة بملعب أرامكو (نادي القادسية)

وأشرف الجهازان الفني والإداري للفريق الأول للسيدات على إعداد وتجهيز الحصة التدريبية، التي تخللتها مناورة على كامل مساحة الملعب، للوقوف على جاهزية أرضيته ومرافقه.

وتأتي هذه الخطوة لتجسّد التكامل بين نادي القادسية وملعب أرامكو، وتؤكد أن الاستثمار في البنية التحتية الرياضية الحديثة يتوازى مع الاستثمار في الإنسان، وفي تمكين المرأة الرياضية، ومنحها بيئة احترافية تليق بطموحاتها وقدراتها.

ويواصل نادي القادسية من خلال فريقه الأول للسيدات ترسيخ مكانته كأحد الأندية الرائدة في دعم كرة القدم النسائية في المملكة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر صناعة فريق منافس، وبناء قاعدة رياضية مستدامة، تُلهم الجيل القادم من اللاعبات، وتضع القادسية في مقدمة المشهد الرياضي محليًا وقاريًا.