السوق السعودية ترتفع 0.2 % بدعم من «أرامكو»

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، لكنه ظل عند مستوى يتماشى مع استمرار تحسن سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 9 آلاف طلب إلى 200 ألف طلب، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

كان اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا تسجيل 195 ألف طلب، خلال الأسبوع الماضي.

وظلت الطلبات عند مستوى 200 ألف طلب أو دونه، منذ منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، ولا تزال قريبة من مستوى 189 ألف طلب الذي سجلته في منتصف يوليو (تموز)، وهو الأدنى منذ عام 1969، مما يعزز احتمالات أن تكون سوق العمل في طريقها إلى مزيد من التشدد.

وأفادت الحكومة، الأسبوع الماضي، بارتفاع كبير في الوظائف غير الزراعية، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى جانب تراجع معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مقارنة مع 4.2 في المائة خلال سبتمبر.

ومع نمو الأجور بوتيرة معتدلة، لا يعتقد بعض الاقتصاديين أن سوق العمل تشهد عودة إلى التشدد.

في المقابل، يرى آخرون أن تقلص حجم القوى العاملة، نتيجة التقاعد وتشديد إدارة الرئيس دونالد ترمب إجراءات الهجرة، كان العامل الرئيسي وراء الانخفاض التاريخي في طلبات إعانة البطالة.

وقالت فيرونيكا كلارك، الخبيرة الاقتصادية في «سيتي غروب»: «قد يعني تقلص حجم القوى العاملة عموماً وجود عدد أقل من العاملين الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تأمين البطالة».

وأضافت: «بالطبع، سيظل ذلك متسقاً مع انخفاض معدل البطالة، في حين تشير الطلبات المستمرة إلى أن معدل البطالة قد يتراجع أكثر ليقترب من 4 في المائة في البيانات، بحلول أوائل عام 2027».

وأظهر التقرير أيضاً أن عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقّي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من حصولهم عليها، وهو مؤشر بديل على وتيرة التوظيف، انخفض بمقدار 20 ألف شخص إلى 1.697 مليون شخص، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في 31 أكتوبر.

لكن الطلبات المستمرة، المعروفة بهذا الاسم، لا تشمل بعض العاطلين عن العمل، بمن فيهم حديثو التخرج من الجامعات وغيرهم ممن لديهم خبرة عمل محدودة أو لا يملكون أي سجل وظيفي.

وقد يكون بعض الأشخاص استنفدوا أيضاً فترة استحقاقهم للإعانات، التي تقتصر على 26 أسبوعاً في معظم الولايات، مما يبقي عدد الطلبات المستمرة عند مستويات منخفضة نسبياً.