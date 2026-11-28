قلّصت شركات البتروكيماويات السعودية خسائرها الصافية المجمعة بنسبة 57.2 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتبلغ نحو 1.41 مليار ريال (377 مليون دولار)، مقارنة بنحو 3.3 مليار ريال (880 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي. وجاء التحسن مدفوعاً بصورة رئيسية بتراجع خسائر الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» بنسبة 93.4 في المائة، إلى جانب تحسن نتائج عدد من الشركات الأخرى.

وجاء هذا التحسن رغم استمرار التحديات التي تواجه صناعة البتروكيماويات عالمياً، وفي مقدمتها فائض المعروض وتقلب أسعار المنتجات وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل. وإلى جانب «سابك»، تحسنت نتائج «ينساب» و«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» و«اللجين»، وتراجعت خسائر «كيان السعودية» و«كيمانول».

في المقابل، حدّت زيادة خسائر «سبكيم العالمية»، وتحول «التصنيع» و«المتقدمة» إلى الخسارة، من وتيرة التحسن. وبحسب النتائج المعلنة، حققت أربع شركات فقط أرباحاً خلال الأشهر التسعة، مقابل تسجيل ست شركات خسائر، مما يعكس أن التحسن في النتائج المجمعة لم يتحول بعد إلى تعافٍ واسع في ربحية القطاع.

«سابك» تقود التحسن

سجلت شركة «سابك» تراجعاً كبيراً في صافي خسائرها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، إلى نحو 320 مليون ريال (85.3 مليون دولار)، مقارنة بـ4.84 مليار ريال (1.29 مليار دولار) في الفترة المقابلة من 2025. وعزت الشركة ذلك إلى انخفاض خسائر العمليات غير المستمرة بنحو 3.07 مليار ريال (819 مليون دولار)، نتيجة عدم تكرار المخصصات وانخفاض قيمة الأصول المرتبطة بإغلاق وحدة التكسير في مصنع «تيسايد» بالمملكة المتحدة. كما تعزز هذا التحسن بتحسن نتائج الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة بنحو 2.43 مليار ريال (648 مليون دولار)، إلى جانب عدم تكرار تكاليف إعادة الهيكلة البالغة 1.07 مليار ريال (285 مليون دولار)، والمسجلة في الربع الأول من العام السابق.

لكن هذه العوامل قابلها انخفاض إجمالي الربح بنحو 1.21 مليار ريال (323 مليون دولار)، نتيجة تراجع حجم المبيعات، وإن كانت الشركة قد استفادت من ارتفاع أسعار بيع المنتجات في الحد من أثر انخفاض الكميات المبيعة، وسط استمرار التحديات الجيوسياسية واللوجستية.

مهندس يمارس أعماله في أحد مصانع «سابك» (الشركة)

«سابك للمغذيات» تتصدر الأرباح

وتصدرت «سابك للمغذيات الزراعية» الشركات الرابحة، بصافي أرباح بلغ نحو 2.09 مليار ريال (557.3 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بانخفاض 37.3 في المائة مقارنة بنحو 3.33 مليار ريال (888 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 13.9 في المائة إلى 8.51 مليار ريال (2.27 مليار دولار)، متأثرة بانخفاض الكميات المبيعة وتحديات سلاسل الإمداد، إلى جانب ارتفاع مصروفات الشحن والتوزيع، رغم تحسن متوسط أسعار بيع بعض المنتجات.

قفزة أرباح «ينساب» و«المجموعة السعودية»

قفزت أرباح «ينساب» بنسبة 283.1 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتبلغ نحو 507.3 مليون ريال (135.3 مليون دولار)، مدعومة بارتفاع الإيرادات 15.5 في المائة إلى 4.88 مليار ريال (1.3 مليار دولار)، نتيجة تحسن أسعار البيع وزيادة الكميات المبيعة.

كما ارتفعت أرباح «المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» إلى 284 مليون ريال (75.7 مليون دولار)، مقارنة بنحو 46.2 مليون ريال (12.3 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي، بينما بلغت أرباح «اللجين» 133.1 مليون ريال (35.5 مليون دولار)، مقابل 11.6 مليون ريال (3.1 مليون دولار).

في المقابل، تحولت «المتقدمة للبتروكيماويات» إلى الخسارة، مسجلة نحو 65 مليون ريال (17.3 مليون دولار)، مقارنة بأرباح بلغت 225.1 مليون ريال (60 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2025.

خسائر «التصنيع» و«سبكيم» تتفاقم

تحولت «التصنيع» إلى تسجيل خسائر صافية بلغت نحو 1.33 مليار ريال (354.7 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بأرباح قدرها 271.5 مليون ريال (72.4 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي، متأثرة باضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والخدمات اللوجستية.

كما ارتفعت خسائر «سبكيم العالمية» بنسبة 173.1 في المائة إلى نحو 1.21 مليار ريال (322.7 مليون دولار)، بالتزامن مع تراجع إيراداتها بنسبة 32.8 في المائة إلى 3.52 مليار ريال (938.7 مليون دولار). وعزت الشركة ذلك إلى انخفاض الكميات المبيعة وارتفاع تكاليف بعض مواد اللقيم، فضلاً عن خسائر الاستثمارات ومخصصات انخفاض قيمة الأصول.

في المقابل، تقلصت خسائر «كيان السعودية» بنسبة 14.1 في المائة إلى 1.38 مليار ريال (368 مليون دولار)، و«كيمانول» بنسبة 71.3 في المائة إلى نحو 123 مليون ريال (32.8 مليون دولار)، مما يعكس تفاوت أداء الشركات في مواجهة ضغوط القطاع.

أحد المهندسين يعمل في «بترورابغ» (الشركة)

نتائج الربع الثالث

وأظهرت نتائج الربع الثالث من عام 2026 تحسناً متفاوتاً بين شركات البتروكيماويات، مع عودة «سابك» إلى الربحية بصافي 499.5 مليون ريال (133.2 مليون دولار)، بزيادة 15.2 في المائة على أساس سنوي، بعد خسائر بلغت 832.9 مليون ريال (222.1 مليون دولار) في الربع السابق.

وعلى أساس فصلي، ارتفعت إيرادات «سابك» بنسبة 13.6 في المائة إلى 28.17 مليار ريال (7.51 مليار دولار)، وزاد إجمالي الربح 47.7 في المائة، فيما صعدت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بنسبة 40 في المائة إلى 4.75 مليار ريال (1.27 مليار دولار).

في المقابل، تراجعت أرباح «سابك للمغذيات الزراعية» بنسبة 62.5 في المائة إلى 484 مليون ريال (129.1 مليون دولار)، رغم ارتفاعها 27.7 في المائة مقارنة بالربع السابق. وقفزت أرباح «ينساب» بنسبة 219.8 في المائة إلى 237.3 مليون ريال (63.3 مليون دولار)، بدعم تحسن أسعار البيع وزيادة الكميات المبيعة.

كما سجَّلت «المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» أرباحاً بنحو 90.3 مليون ريال (24.1 مليون دولار)، و«اللجين» 29 مليون ريال (7.7 مليون دولار)، بينما عادت «المتقدمة» إلى الربحية بأرباح محدودة بلغت 4 ملايين ريال (1.1 مليون دولار).

تقلص الخسائر الفصلية لدى عدد من الشركات

وسجَّلت «التصنيع» خسائر بلغت 438.8 مليون ريال (117 مليون دولار) في الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بـ558.5 مليون ريال (148.9 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي. كما انخفضت خسائر «سبكيم» بنسبة 14.3 في المائة إلى 401.6 مليون ريال (107.1 مليون دولار)، وبنسبة 32.2 في المائة مقارنة بالربع السابق، بالتزامن مع ارتفاع إيراداتها 66.7 في المائة إلى 1.44 مليار ريال (384 مليون دولار).

وحققت «كيان السعودية» تحسناً أكبر، مع تراجع خسائرها بنسبة 72 في المائة إلى 94.2 مليون ريال (25.1 مليون دولار)، فيما بلغت خسائر «كيمانول» نحو 41.4 مليون ريال (11 مليون دولار).

وتعكس النتائج تحسناً نسبياً في أداء عدد من الشركات، لكنه يظل متفاوتاً في ظل تقلب أسعار المنتجات وارتفاع تكاليف اللقيم والشحن. وستظل هوامش الربحية والكفاءة التشغيلية وضبط التكاليف، إلى جانب تعافي الطلب العالمي، عوامل حاسمة في تحديد مسار القطاع خلال الفترات المقبلة.

مهندسان في موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

استدامة الأرباح

وفي قراءة لنتائج القطاع، قال الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» للدراسات، محمد حمدي عمر، إن تقلص الخسائر المجمعة لشركات البتروكيماويات السعودية بنسبة 57.2 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 يمثل مؤشراً إيجابياً على تحسن النتائج المالية، لكنه لا يعني بالضرورة تجاوز القطاع تحدياته أو دخوله مرحلة تعافٍ مستدام، في ظل استمرار التباين بين الشركات في أدائها التشغيلي وقدرتها على مواجهة ضغوط الأسواق العالمية.

وأوضح عمر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن التحسُّن المسجَّل جاء نتيجة مجموعة من العوامل، شملت ارتفاع أسعار بيع بعض المنتجات وزيادة الكميات المبيعة وتحسن الكفاءة التشغيلية لدى عدد من الشركات، إلى جانب تراجع خسائر غير متكررة، وتحسن نتائج الاستثمارات، وانخفاض بعض المخصصات مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأشار إلى أن «سابك» أسهمت بالنصيب الأكبر في تقليص الخسائر المجمعة، بعدما انخفضت خسائرها بنسبة 93.4 في المائة، رغم تراجع إيراداتها بنسبة 10.7 في المائة ودخل عملياتها بنسبة 39 في المائة. ولفت إلى أن ذلك يعكس أثر البنود المحاسبية وغير المتكررة في صافي النتائج، إلى جانب تحسن نتائج الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة وانخفاض خسائر العمليات غير المستمرة.

وشدَّد عمر على أن تقييم أداء الشركات يتطلب التركيز على جودة الأرباح ومصادرها، لا الاكتفاء بمعدلات نموها أو نسب تقلص الخسائر. وفي هذا السياق، أشار إلى أن «ينساب» تمثل نموذجاً للتحسن المرتبط بالنشاط التشغيلي، بعدما ارتفعت أرباحها بدعم من تحسن أسعار البيع وزيادة الكميات المبيعة، بما يعزز فرص استدامة ربحيتها.

وبيَّن أن القطاع لا يزال يواجه تحديات هيكلية، في مقدمتها زيادة الطاقة الإنتاجية العالمية وفائض المعروض من بعض المنتجات، فضلاً عن الضغوط على الأسعار وتفاوت تكاليف اللقيم والشحن والخدمات اللوجستية، وضعف الطلب في بعض الأسواق. وقال إن هذه العوامل تضغط على هوامش الربحية وتحد من قدرة الشركات على تمرير ارتفاع التكاليف إلى العملاء.

وأضاف أن الشركات الأعلى كفاءة تشغيلية، والأقدر على ضبط تكاليف الإنتاج والتمويل وتنويع مزيج منتجاتها، ستكون أكثر قدرة على التعامل مع هذه التحديات، مقارنة بالشركات ذات المديونية المرتفعة أو التي تعتمد على منتجات تواجه منافسة سعرية حادة.

وأكد أن المؤشر الحقيقي لتعافي القطاع يتمثل في استمرار تحسن الهوامش التشغيلية، ونمو الكميات المبيعة والتدفقات النقدية، وتراجع الاعتماد على البنود غير المتكررة، وليس مجرد انخفاض الخسائر المحاسبية.

آفاق التعافي في 2027

وعن توقعاته لعام 2027، رجَّح عمر أن يشهد قطاع البتروكيماويات فرصاً متفاوتة للتعافي، ترتبط بمدى تحسن التوازن بين العرض والطلب في الأسواق العالمية، واستقرار هوامش المنتجات، وقدرة الشركات على تعزيز كفاءتها التشغيلية وضبط التكاليف.

وأوضح أن نمو الطلب العالمي، خصوصاً من قطاعات التصنيع والتعبئة والتغليف والبناء والسيارات، قد يدعم مبيعات شركات البتروكيماويات، غير أن استمرار فائض الطاقة الإنتاجية عالمياً قد يحد من انعكاس هذا النمو على الأسعار وهوامش الربحية.

وأشار إلى أن تحسن هوامش المنتجات، أي الفارق بين أسعار البيع وتكاليف اللقيم والطاقة والنقل، سيكون عاملاً حاسماً في تحديد أداء الشركات، إلى جانب التوسع في إنتاج المواد المتخصصة والأعلى قيمة مضافة، وتعزيز التكامل الصناعي، والاستثمار في التقنيات الحديثة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.

وفي المقابل، حذَّر من أن استمرار ارتفاع تكاليف التمويل والديون والشحن واللقيم، إلى جانب حدة المنافسة العالمية واحتمالات تباطؤ النشاط الاقتصادي، قد يبطئ وتيرة التعافي، خصوصاً لدى الشركات التي تحتاج إلى تمويل مستمر لتطوير مصانعها أو إعادة هيكلة عملياتها.

وتوقع أن تكون الشركات الأقدر على التعافي هي التي تجمع بين الكفاءة التشغيلية والإدارة الفاعلة لرأس المال العامل، وتنويع المنتجات، والقدرة على الوصول إلى الأسواق ذات الطلب المرتفع، بدلاً من التعويل على تحسن الدورة الاقتصادية وحده.

واختتم عمر بالقول إن عام 2027 قد يتيح فرصاً أفضل لقطاع البتروكيماويات السعودي، لكنه لا يضمن عودة جميع الشركات إلى الربحية. وأكد أن المنافسة في المرحلة المقبلة لن تقتصر على زيادة الإنتاج، بل ستتركز بصورة أكبر على خفض التكاليف ورفع الكفاءة وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات، بما يعزز فرص انتقال القطاع إلى مرحلة تعافٍ أكثر استدامة.