تروج شركات مكملات غذائية لمنتجات مصنوعة من أعضاء الحيوانات المجففة والمطحونة، مثل الكبد والبنكرياس والكلى والقلب والغدة الدرقية، وتَعِد بفوائد تشمل زيادة الطاقة وتحسين التركيز وتقوية المناعة وتعزيز الصحة الجنسية.

ويحذر خبراء تغذية من المبالغة في هذه الادعاءات، في ظل محدودية الأبحاث التي تثبت فاعلية هذه المنتجات وسلامتها لدى البشر.

وتنتشر هذه المكملات، التي يُصنع معظمها من أعضاء الأبقار، إلى جانب منتجات من البيسون والأيائل، بين بعض المهتمين بالتغذية واللياقة البدنية، وكذلك مؤثري التجميل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتُسوّق منتجات مخصصة للرجال على أنها تساعد في زيادة هرمون التستوستيرون والخصوبة والقدرة على التحمل، بينما تزعم منتجات موجهة للنساء أنها تسهم في تنظيم الهرمونات وجعل الدورة الشهرية أكثر انتظاماً وأقل ألماً.

وتروج الشركات لهذه المنتجات باعتبارها وسيلةً للحصول على فوائد تناول الأعضاء الحيوانية من دون الحاجة إلى أكل الكبد أو الخصيتين، إذ توصي بعض العلامات التجارية بتناول كبسولتين إلى ست كبسولات يومياً، وفق ما أفاد تقرير لشبكة «سي إن إن» الأميركية.

القيمة الغذائية لأعضاء الحيوانات

تُستخدم الأحشاء، أو ما يُعرف باللحوم العضوية، في مطابخ حول العالم، ويرى مؤيدو تناولها أن ذلك أمر مؤسف، نظراً إلى قيمتها الغذائية المرتفعة. وقالت اختصاصية التغذية ليلي نيكولز، مؤلفة كتاب «الغذاء الحقيقي للحمل: علم وحكمة التغذية المثلى قبل الولادة»، إن هذه الأعضاء غنية بالعناصر الغذائية، ويمكن الحصول على قدر كبير منها حتى من حصة صغيرة. فعلى سبيل المثال، تحتوي 3 أونصات (نحو 85 غراماً) من اللحم البقري المفروم المطهو على 2.2 ملليغرام من الحديد، و0.15 ملليغرام من الريبوفلافين، المعروف بفيتامين «بي 2»، و2.2 ميكروغرام من فيتامين «بي 12»، وهي كمية تقترب من الاحتياج اليومي الموصى به للبالغين من الأخير. أما الكمية نفسها من كبد البقر المطهو، فتحتوي على أكثر من ضعف كمية الحديد، و19 ضعفاً من الريبوفلافين، و27 ضعفاً من فيتامين «بي 12».وتؤدي فيتامينات «بي» دوراً مهماً في إنتاج خلايا الدم الحمراء واستخلاص الطاقة من الطعام، فيما يساعد الحديد خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين إلى أنحاء الجسم. ويحتوي الكبد أيضاً على كميات كبيرة من فيتامين «أ»، الضروري لصحة الجلد والبصر. ويبلغ الاحتياج اليومي منه 900 ميكروغرام للرجال و700 ميكروغرام للنساء، ويرتفع إلى 1300 ميكروغرام للمرضعات. وتوفر 3 أونصات من كبد البقر نحو 8020 ميكروغراماً من هذا الفيتامين.

لا أدلة علمية على قيمة غذائية

ورغم القيمة الغذائية المرتفعة للأعضاء الحيوانية، لا توجد أدلة كافية على أن المكملات المصنوعة منها توفر العناصر الغذائية نفسها التي يحصل عليها الإنسان عند تناولها طازجة أو مطهوة، كما أن الأبحاث الجيدة التي تدرس تأثير هذه المكملات على جسم الإنسان محدودة للغاية.

ووفق تقرير «سي إن إن»، عادةً ما تُصنع هذه المكملات بإزالة الماء من الأعضاء الحيوانية عن طريق التجفيف بالتجميد، ثم طحنها وتحويلها إلى مسحوق. لكن لا توجد طريقة موحدة أو معايير متفق عليها لإجراء هذه العملية. ووجدت دراسة أجريت عام 2020 وشملت 49 مكملاً مصنوعاً من كبد البقر أن معظم المنتجات لم تحدد على ملصقاتها الفيتامينات والمعادن التي تحتوي عليها أو كمياتها. كما أظهرت مراجعة أجرتها شبكة «سي إن إن» لعشرات المنتجات المتاحة حالياً في الأسواق أن أياً منها لم يوضح محتواه من العناصر الغذائية. وقد يعني غياب العناصر الغذائية الموعودة أن المستهلك يهدر أمواله، لكن المشكلة قد تكون أكثر خطورة إذا احتوت الكبسولات على كميات تفوق احتياجات الجسم.

ضرورة استشارة الطبيب

يتفق خبراء التغذية على أن معظم الأميركيين لا يحتاجون إلى المكملات الغذائية، ويمكنهم الحصول على العناصر اللازمة للجسم من خلال نظام غذائي صحي ومتنوع، يشمل البروتينات قليلة الدهون والفواكه والخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة. أما الأشخاص الذين لا يتناولون الأحشاء ويرغبون في إدخالها إلى نظامهم الغذائي، فتقترح نيكولز إضافة أونصة أو اثنتين من كبد الدجاج المهروس إلى نحو رطل من اللحم البقري المفروم عند إعداد أطباق مثل الفلفل الحار أو رغيف اللحم. وأوضحت أن مذاق كبد الدجاج أخف من كبد البقر، وأن خلطه مع اللحم يجعله أقل وضوحاً في الطبق. وفيما يتعلق بالادعاءات التي تزعم أن تناول مكملات الخصيتين يعزز القدرة الجنسية لدى الرجال، أو أن مكملات المبيض والرحم تساعد في موازنة الهرمونات لدى النساء، أكد الخبراء عدم وجود أدلة علمية تدعم هذه المزاعم.