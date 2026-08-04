كيف تنظف الفواكه والخضراوات بطريقة صحيحة؟ 3 طرق سهلة وفعّالة

تُعدّ عملية تنظيف الفواكه والخضراوات خطوة أساسية للحفاظ على سلامة الغذاء وتقليل التعرّض للجراثيم وبقايا المبيدات الحشرية والأوساخ التي قد تعلق على سطحها. ورغم توفر كثير من المنتجات المخصصة لغسل الأغذية، فإن الطرق المنزلية البسيطة قد تكون كافية وفعّالة عند تطبيقها بالطريقة الصحيحة.

وفيما يلي ثلاث طرق فعّالة لتنظيف الفواكه والخضراوات في المنزل، وفقاً لموقع «هيلث»:

1. الماء

يُعدّ الماء الطريقة الأبسط والأكثر شيوعاً، كما أنه يُعد الخيار الأفضل لتنظيف معظم أنواع الفواكه والخضراوات. ولا تحتاج هذه الطريقة إلى مكونات إضافية، بل يكفي اتباع خطوات التنظيف الصحيحة لضمان إزالة أكبر قدر ممكن من الأوساخ والجراثيم.

إليك كيفية تنظيف الفواكه والخضراوات بالماء:

- اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل للتخلص من الجراثيم قبل لمس الفواكه والخضراوات.

- ضع الفواكه والخضراوات في مصفاة، أو اغسلها تحت ماء بارد جارٍ.

- افرك الفواكه والخضراوات الصلبة باستخدام فرشاة مخصصة لتنظيفها، للتخلص من الأوساخ العالقة على سطحها.

- اشطفها جيداً بالماء.

- جففها بالتربيت باستخدام منشفة نظيفة أو مناديل ورقية.

الماء يُعد الخيار الأفضل لتنظيف معظم أنواع الفواكه والخضراوات (بيكسلز)

2. الخل

يمكن استخدام الخل أيضاً لتنظيف الفواكه والخضراوات بطريقة طبيعية، سواء من خلال نقعها في محلول مخفف أو رشها به. وتُعدّ طريقة النقع مناسبة بشكل خاص للفواكه والخضراوات الصغيرة، مثل التوت الأزرق، والكرنب، والكرز، والطماطم الكرزية.

طريقة نقع الفواكه والخضراوات في الخل:

- اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل لإزالة الجراثيم.

- اسكب كمية قليلة من الخل في وعاء مملوء بالماء، ثم أضف الفواكه والخضراوات إليه.

- انقع الفواكه والخضراوات لبضع دقائق.

- صفِّ الفواكه والخضراوات جيداً، ثم قم بشطف ذلك بالماء.

- جففها بالتربيت.

أما طريقة الرش فتُفضّل للفواكه والخضراوات الكبيرة، مثل التفاح، والفلفل الحلو، والبروكلي، والخوخ، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- أضف الخل والماء إلى زجاجة رذاذ.

- ضع الفواكه والخضراوات في وعاء أو علبة، ثم رش المحلول عليها جيداً.

- اترك الخل لبضع دقائق قبل شطفها بالماء.

- جففها بالتربيت.

3. صودا الخبز

تُساعد صودا الخبز على إزالة الجراثيم وبقايا المبيدات الحشرية والأوساخ من سطح الفواكه والخضراوات بفاعلية. ويمكن استخدامها بطريقة منزلية بسيطة لتنظيف الأغذية قبل تناولها.

إليك طريقة تنظيف الفواكه والخضراوات بصودا الخبز:

- اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل للتخلص من الجراثيم.

- ضع الفواكه والخضراوات في وعاء أو علبة مناسبة.

- أضف ملعقة صغيرة من صودا الخبز لكل كوبين من الماء البارد.

- انقع الفواكه والخضراوات في المحلول لمدة 12 دقيقة على الأقل.

- حرّك الفواكه والخضراوات جيداً لضمان وصول صودا الخبز إلى جميع جوانبها.

- استخدم فرشاة مخصصة لفرك الفواكه والخضراوات الصلبة، ثم صفِّها واشطفها جيداً بالماء.

- جففها بالتربيت عليها.

باتباع هذه الطرق، يمكن تنظيف الفواكه والخضراوات بشكل أفضل، مع الحفاظ على جودتها وتقليل ما قد يعلق على سطحها من ملوثات.