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الرياضة رياضة عالمية

رينارد يعود لقيادة منتخب ساحل العاج

الفرنسي هيرفيه رينارد مدرباً لمنتخب ساحل العاج (أ.ف.ب)
الفرنسي هيرفيه رينارد مدرباً لمنتخب ساحل العاج (أ.ف.ب)
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رينارد يعود لقيادة منتخب ساحل العاج

الفرنسي هيرفيه رينارد مدرباً لمنتخب ساحل العاج (أ.ف.ب)
الفرنسي هيرفيه رينارد مدرباً لمنتخب ساحل العاج (أ.ف.ب)

عيّن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، الثلاثاء، الفرنسي هيرفيه رينارد مدرباً لمنتخب ساحل العاج، خلفاً لإيميرس فايي، وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعود رينارد (57 عاماً) إلى قيادة منتخب «الفيلة» للمرة الثانية، بعدما سبق أن تولى المهمة بين عامي 2014 و2015، وقاده خلالها إلى التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2015.

وكانت صحيفة «لو باريزيان» قد كشفت في وقت سابق من الثلاثاء عن اقتراب رينارد من العودة إلى المنتخب الإيفواري.

ويتولى المدرب الفرنسي المهمة خلفاً لفايي، الذي لم يجدد الاتحاد الإيفواري عقده، رغم قيادته المنتخب إلى الفوز بكأس الأمم الأفريقية 2024، وبلوغ الدور ثمن النهائي في كأس العالم 2026، وهو أفضل إنجاز في تاريخ البلاد في البطولة.

وكان رينارد قد قاد المنتخب التونسي بصورة مؤقتة خلال نهائيات كأس العالم 2026، بعدما تولى المسؤولية أثناء البطولة عقب الهزيمة الثقيلة أمام السويد 5-1 في المباراة الافتتاحية لـ«نسور قرطاج»، وهي النتيجة التي أطاحت بالمدرب صبري لموشي.

وخلال تلك الفترة القصيرة، أشرف رينارد على مباراتين انتهتا بالخسارة أمام اليابان (4-0) وهولندا (3-1).

وبعد انتهاء مهمته المؤقتة مع تونس، ظل رينارد من دون نادٍ أو منتخب، قبل أن يعود بعد 11 عاماً إلى مقاعد بدلاء منتخب ساحل العاج، حيث يحظى بشعبية كبيرة بفضل قيادته الجيل الذي قاده يايا توريه إلى إحراز لقب كأس أفريقيا عام 2015، منهياً انتظاراً دام قرابة 25 عاماً.

ويتمتع رينارد بسجل مميز في القارة الأفريقية؛ إذ سبق له التتويج بكأس الأمم الأفريقية مع زامبيا عام 2012، كما تولى تدريب عدد من المنتخبات، بينها غانا وأنغولا والمغرب.

إلا أن تجاربه الأخيرة جاءت بنتائج متفاوتة؛ إذ أُقيل من تدريب المنتخب السعودي في أبريل (نيسان)، رغم قيادته إلى التأهل لكأس العالم 2026، كما قاد المنتخب الفرنسي للسيدات إلى الدور ربع النهائي في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

وأوضح الاتحاد الإيفواري أن رينارد سيصل إلى أبيدجان خلال الأيام المقبلة لتولي مهامه رسمياً.

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الرياضة كرة القدم ساحل العاج

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