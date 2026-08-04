منتخب أميركا يخوض 4 مباريات وديّة هذا العام

أعلن الاتحاد الأميركي لكرة القدم، الثلاثاء، برنامج المباريات الودية الأولى للمنتخب الأول في مستهل استعداداته لكأس العالم 2030، عبر خوض أربعة لقاءات على أرضه خلال 11 يوماً أمام منتخبات بيرو وتشيلي والمكسيك وكندا.

ويبدأ المنتخب الأميركي سلسلة مبارياته الودية بمواجهة بيرو يوم 26 سبتمبر (أيلول) على ملعب «إنتر آند كو» في أورلاندو بولاية فلوريدا، قبل أن يستضيف تشيلي بعدها بثلاثة أيام على ملعب «إنيرجايزر بارك» في سانت لويس.

وتتجدد المواجهة التقليدية بين أميركا والمكسيك يوم الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) على ملعب «ستيت فارم» في مدينة جلينديل بولاية أريزونا، على أن يختتم المنتخب الأميركي مبارياته بمواجهة كندا بعدها بثلاثة أيام على ملعب «أليانز فيلد» بمدينة سانت بول في ولاية مينيسوتا.

وكان المنتخب الأميركي بلغ دور الستة عشر في كأس العالم 2026، ويستعد الآن للظهور الأول له بعد تجديد عقد مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو حتى عام 2030.

وقال بوكيتينو: «نحن متحمسون للغاية لبدء هذه المرحلة الجديدة من رحلتنا أمام جماهيرنا. تلقينا دعماً هائلاً من المشجعين خلال الصيف، ونسعى دائماً لمواجهة أفضل المنتخبات الممكنة، إذ ستوفر هذه المباريات تجارب متنوعة للاعبين مع انطلاق الفصل الجديد للمنتخب الأميركي».