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بعشرة أهداف... بورنموث يكتسح جنوا وديّاً

بورنموث الإنجليزي اكتسح جنوا الإيطالي (نادي بورنموث)
بورنموث الإنجليزي اكتسح جنوا الإيطالي (نادي بورنموث)
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بعشرة أهداف... بورنموث يكتسح جنوا وديّاً

بورنموث الإنجليزي اكتسح جنوا الإيطالي (نادي بورنموث)
بورنموث الإنجليزي اكتسح جنوا الإيطالي (نادي بورنموث)

حقق فريق بورنموث الإنجليزي فوزاً ساحقاً على نظيره جنوا الإيطالي بنتيجة 10-1، الثلاثاء، استعداداً للموسم الجديد.

وأقيمت المباراة بنظام 4 أشواط، بحيث تكون مدة كل شوط 30 دقيقة، وهو نظام متبع في بعض المباريات الودية لتجربة أكبر عدد من اللاعبين.

سجل أليكس سكوت هدف تقدم بورنموث في الدقيقة 13، ثم أضاف جاستن كلويفرت هدفاً ثانياً من ركلة جزاء في الدقيقة 40، وقلص الفارق مايكل إيغل إليرتسون بهدف أول لجنوا.

ووسع أدريان تروفييه الفارق من جديد لبورنموث في الدقيقة 42، وسجل كلويفرت هدفاً رابعاً في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة 47 أضاف أليكس سكوت هدفاً خامساً، ثم عزز التقدم للفريق الإنجليزي ديفيد بروكس في الدقيقة 63، وأحرز دانيال جيبسون الهدف السابع في الدقيقة 76.

وفي الشوط الرابع والأخير توالت أهداف بورنموث حيث سجل الثامن مالكوم داكوستا، ثم سجل إنيس أونال هدفاً تاسعاً، واختتم داكوستا مهرجان الأهداف، بالهدف العاشر.

ويستهل بورنموث مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة صعبة ضد مانشستر سيتي، وصيف الموسم الماضي، يوم 23 أغسطس (آب) الحالي.

في المقابل يفتتح جنوا مشواره في الدوري الإيطالي بمواجهة أمام نابولي قبل ذلك بيوم.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي الدوري الإيطالي بريطانيا

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