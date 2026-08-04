عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:8 دقيقه
العالم أوروبا

مقتل 17 مهاجراً خلال محاولة الوصول إلى جزر البليار الإسبانية

مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في المياه الدولية جنوب لامبيدوزا في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)
مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في المياه الدولية جنوب لامبيدوزا في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)
TT
TT

مقتل 17 مهاجراً خلال محاولة الوصول إلى جزر البليار الإسبانية

مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في المياه الدولية جنوب لامبيدوزا في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)
مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في المياه الدولية جنوب لامبيدوزا في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)

قالت السلطات الإسبانية، الثلاثاء، إن 17 مهاجراً لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى شواطئ جزر البليار الإسبانية بعد رحلة استمرت 15 يوماً، وذلك استناداً إلى شهادة ناجيين اثنين جرى إنقاذهما من قارب قبالة سواحل جزيرة مايوركا، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأفاد مكتب الحكومة الإسبانية في المنطقة بأن الناجيين، وهما من دولتين في شمال أفريقيا، ظهرت عليهما علامات سوء التغذية والجفاف، وجرى نقلهما إلى المستشفى.

وقال الناجيان إن 19 شخصاً كانوا على متن القارب في الأصل. ولم تتمكن السلطات من تأكيد الوفيات بشكل مستقل.

وأفاد مكتب الحكومة بأنه تم توجيه طائرة طوارئ هليكوبتر للبحث في المنطقة القريبة من موقع عملية الإنقاذ التي جرت الثلاثاء، وكذلك لإصدار تنبيه للبحارة. وعُثر على القارب على بُعد نحو 13 ميلاً بحرياً إلى الجنوب الغربي من مايوركا، في البحر المتوسط.

وفي واقعة منفصلة بالقرب من مايوركا في وقت لاحق من الثلاثاء، قالت السلطات إنها أنقذت 17 مهاجراً على قيد الحياة وانتشلت جثتين من قارب يعتقد أنه كان يحمل نحو 30 شخصاً، وإن جهود البحث عن الركاب المتبقين كانت مستمرة في وقت متأخر من الثلاثاء. وتقول وكالة الحدود الأوروبية «فرونتكس» إن المسار من الجزائر إلى جزر البليار كان مسار الهجرة الأسرع نمواً إلى الاتحاد الأوروبي في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران) من هذا العام، حتى مع انخفاض إجمالي الوافدين إلى التكتل. وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية انخفاض إجمالي الوافدين إلى إسبانيا بنسبة تقارب 25 في المائة.

وكانت «فرونتكس» قد ذكرت العام الماضي أن المهربين يحوّلون عملياتهم من المغرب إلى الجزائر بسبب ما يُعتقد أنها إجراءات رقابية أقل صرامة، فضلاً عن استخدامهم قوارب أسرع.

وسعت إسبانيا خلال العام الماضي إلى تعزيز تعاونها مع الجزائر في مجال مراقبة الهجرة.

مواضيع
مهاجرين اللاجئين أخبار العالم إسبانيا الجزائر المغرب

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

أميركا: وفاة رجل من السلفادور في مركز احتجاز للهجرة بنيوجيرسي

الولايات المتحدة​ رجل يضع يديه على بوابة خارج مركز احتجاز ديلاني هول في نيوجيرسي (رويترز)

أميركا: وفاة رجل من السلفادور في مركز احتجاز للهجرة بنيوجيرسي

كشف مسؤولون اتحاديون أن رجلاً من السلفادور توفي في سجن تابع لإدارة الهجرة في نيوجيرسي كان هدفاً لاحتجاجات استمرت عدة أشهر على الظروف المعيشية للمحتجزين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا لاجئون ينتظرون الاثنين تلقيهم المساعدات الإنسانية في سبتة قبل ترحيلهم إلى المغرب (رويترز)
شمال افريقيا

الأوروبيون سعوا لتجاوز انقساماتهم والتضامن مع إسبانيا في أزمة سبتة

الأوروبيون سعوا لطي صفحة انقساماتهم والتضامن مع إسبانيا في أزمة سبتة، وإيطاليا تركز على ضرورة إنشاء «مراكز العودة» خارج أوروبا لتسهيل ترحيل اللاجئين.

ميشال أبونجم (باريس)
أوروبا مهاجرون يغادرون سفينة إنقاذ فرنسية بعد اشتعال قاربهم في بحر المانش يوم 4 أغسطس (أ.ف.ب)
أوروبا

إنقاذ 157 مهاجراً بعد اشتعال قاربهم في بحر المانش

أنقذت سفن بريطانية وفرنسية 157 مهاجراً بعد اشتعال قاربهم خلال محاولتهم عبور بحر المانش.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا مهاجرون عبروا إلى سبتة ينتظرون دورهم للحصول على وجبة من الهلال الأحمر (رويترز)
شمال افريقيا

مسؤول مغربي يؤكد أن الرباط حذّرت مدريد من تدفق مهاجرين

قال مسؤول مغربي رفيع لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم (الثلاثاء)، إن بلاده حذَّرت إسبانيا قبل حادثة تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة الذي تحتله إسبانيا شمال المغرب.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
أوروبا المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر يتحدّث خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع عبر الإنترنت لوزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي في المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا 4 أغسطس 2026 (إ.ب.أ)
أوروبا

الاتحاد الأوروبي لرأب الصدع بعد سبتة: الأزمة باتت وراءنا

سعى الأوروبيون إلى تهدئة الأجواء وطيّ صفحة الخلافات التي أثارتها أزمة الهجرة في سبتة، بعدما تسببت بتوترات دبلوماسية حادة بين مدريد ودول أعضاء في التكتل.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)