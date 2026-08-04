مقتل 17 مهاجراً خلال محاولة الوصول إلى جزر البليار الإسبانية

قالت السلطات الإسبانية، الثلاثاء، إن 17 مهاجراً لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى شواطئ جزر البليار الإسبانية بعد رحلة استمرت 15 يوماً، وذلك استناداً إلى شهادة ناجيين اثنين جرى إنقاذهما من قارب قبالة سواحل جزيرة مايوركا، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأفاد مكتب الحكومة الإسبانية في المنطقة بأن الناجيين، وهما من دولتين في شمال أفريقيا، ظهرت عليهما علامات سوء التغذية والجفاف، وجرى نقلهما إلى المستشفى.

وقال الناجيان إن 19 شخصاً كانوا على متن القارب في الأصل. ولم تتمكن السلطات من تأكيد الوفيات بشكل مستقل.

وأفاد مكتب الحكومة بأنه تم توجيه طائرة طوارئ هليكوبتر للبحث في المنطقة القريبة من موقع عملية الإنقاذ التي جرت الثلاثاء، وكذلك لإصدار تنبيه للبحارة. وعُثر على القارب على بُعد نحو 13 ميلاً بحرياً إلى الجنوب الغربي من مايوركا، في البحر المتوسط.

وفي واقعة منفصلة بالقرب من مايوركا في وقت لاحق من الثلاثاء، قالت السلطات إنها أنقذت 17 مهاجراً على قيد الحياة وانتشلت جثتين من قارب يعتقد أنه كان يحمل نحو 30 شخصاً، وإن جهود البحث عن الركاب المتبقين كانت مستمرة في وقت متأخر من الثلاثاء. وتقول وكالة الحدود الأوروبية «فرونتكس» إن المسار من الجزائر إلى جزر البليار كان مسار الهجرة الأسرع نمواً إلى الاتحاد الأوروبي في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران) من هذا العام، حتى مع انخفاض إجمالي الوافدين إلى التكتل. وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية انخفاض إجمالي الوافدين إلى إسبانيا بنسبة تقارب 25 في المائة.

وكانت «فرونتكس» قد ذكرت العام الماضي أن المهربين يحوّلون عملياتهم من المغرب إلى الجزائر بسبب ما يُعتقد أنها إجراءات رقابية أقل صرامة، فضلاً عن استخدامهم قوارب أسرع.

وسعت إسبانيا خلال العام الماضي إلى تعزيز تعاونها مع الجزائر في مجال مراقبة الهجرة.