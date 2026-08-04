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العالم الولايات المتحدة​

أميركا: وفاة رجل من السلفادور في مركز احتجاز للهجرة بنيوجيرسي

رجل يضع يديه على بوابة خارج مركز احتجاز ديلاني هول في نيوجيرسي (رويترز)
رجل يضع يديه على بوابة خارج مركز احتجاز ديلاني هول في نيوجيرسي (رويترز)
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أميركا: وفاة رجل من السلفادور في مركز احتجاز للهجرة بنيوجيرسي

رجل يضع يديه على بوابة خارج مركز احتجاز ديلاني هول في نيوجيرسي (رويترز)
رجل يضع يديه على بوابة خارج مركز احتجاز ديلاني هول في نيوجيرسي (رويترز)

كشف مسؤولون اتحاديون أن رجلاً من السلفادور توفي في سجن تابع لإدارة الهجرة في نيوجيرسي كان هدفاً لاحتجاجات استمرت عدة أشهر على الظروف المعيشية للمحتجزين هناك، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وأفادت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية بأن إدوين لوبيز كورنيجو (41 عاماً) كان محتجزاً في ديلاني هول في نيوارك بعد اعتقاله في 18 يونيو (حزيران)، وقالت الإدارة يوم الاثنين إن لوبيز كورنيجو، الذي اتهمته الحكومة بدخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، توفي يوم السبت. وسيتم الإعلان عن السبب الرسمي لوفاته بعد إجراء المزيد من الفحوصات الطبية.

وتساءل سياسيون ديمقراطيون وجماعات الحقوق المدنية في نيوجيرسي عما إذا كان من الممكن منع وفاته، قائلين إن لديهم ثقة قليلة في أن الأشخاص المحتجزين في المنشأة التي تضم ألف سرير يتلقون الرعاية المناسبة.

وقال السيناتور الديمقراطي الأميركي كوري بوكر في بيان: «هذه ليست الوفاة الأولى لمعتقل في ديلاني هول، وفي غياب اتخاذ إجراء حاسم، لن تكون الأخيرة. لقد زرت المنشأة بنفسي وشاهدت هذه الظروف بنفسي؛ لذلك أقول هذا بوضوح: يجب إغلاق منشأة ديلاني على الفور وبشكل دائم».

وقالت إدارة الهجرة والجمارك إن لوبيز كورنيجو «تلقى رعاية طبية مناسبة وزاره متخصصون طبيون» أثناء وجوده في الحجز.

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