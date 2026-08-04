اعتقال رجل للاشتباه في تسببه بحريق غابات مدمر في ولاية واشنطن الأميركية

ألقت السلطات الأميركية القبض على رجل (37 عاماً) للاشتباه في تسببه بإشعال حريق غابات مدمر في مدينة سبوكن بولاية واشنطن، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».

وواصل عناصر الإطفاء جهودهم، الاثنين، لاحتواء حرائق ضخمة في سبوكن بشمال غرب الولايات المتحدة، بعدما أفاد مسؤولون بأن النيران أتت على مئات المباني فيها.

وطُلب من عشرات الآلاف من السكان إخلاء منازلهم في نهاية الأسبوع، فيما اندلعت ثلاثة حرائق مختلفة في المدينة وفي محيطها بشرق ولاية واشنطن.

وحذّرت الأرصاد الجوية الأميركية من «أحوال مناخية مواتية للحرائق الحرجة بشدّة» في المنطقة بسبب رياح عاتية وجفاف قياسي.

وتم إجلاء نحو 60 ألف شخص في مدينة سبوكن بموجب أعلى مستوى إنذار أصدرته السلطات، وفق ما أفاد رئيس الشرطة كيفن هال، الأحد.

وصرّحت رئيسة البلدية ليزا براون خلال إحاطة إعلامية أن «مئات المنازل والعمارات فُقدت»، متوجّهة «لهؤلاء الذين يعانون الأمرّين راهناً في منطقتنا... قلوبنا معكم. ونحن إلى جانبكم على المدى الطويل».

وأظهرت صور لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» منازل تحولت إلى رماد، ومركبات متفحمة، ومساحات طبيعية محترقة.

سيارة متفحمة وسط حي أتى عليه الحريق في سبوكن (رويترز)

وأقامت سلطات المدينة حيث باتت نوعية الهواء غير سليمة بسبب الدخان المتصاعد من الحرائق، ملجأ لمن تم إجلاؤهم في مركز سبوكن للمؤتمرات.

وأفاد كبير المسؤولين في المنطقة جون نويلز بعدم تسجيل أي وفيات أو إصابات حتى الساعة، منبّهاً إلى أن الوضع قد يتغيّر «نظراً لنطاق» الكارثة.

وأشار حاكم ولاية واشنطن بوب فيرغوسن الذي أعلن حال الطوارئ إلى أن الولاية تشهد السنة الرابعة على التوالي من الجفاف، فيما يؤدّي التغير المناخي إلى مزيد من الحرائق.

وصرّح في مؤتمر صحافي بأنه تواصل مع مسؤولين لحشد موارد للاستجابة للكارثة، بمن فيهم الرئيس دونالد ترمب الذي يدرك «فداحة الوضع».

وبحسب منصة «إنسي ويب» للمعلومات عن حرائق الغابات والتي تديرها وكالات حكومية أميركية، أتت الحرائق الثلاثة النشطة في سبوكن ومحيطها على نحو 3119 هكتاراً (31 مليون م²).