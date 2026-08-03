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العالم الولايات المتحدة​

أميركا توقِّع اتفاقية لزيادة إنتاج قطع غيار الصواريخ الاعتراضية

أنظمة صواريخ «باتريوت» خلال إعلان جاهزية نظام القيادة القتالية المتكاملة (IBCS) في بولندا يوم 18 ديسمبر 2025 (رويترز)
أنظمة صواريخ «باتريوت» خلال إعلان جاهزية نظام القيادة القتالية المتكاملة (IBCS) في بولندا يوم 18 ديسمبر 2025 (رويترز)
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أميركا توقِّع اتفاقية لزيادة إنتاج قطع غيار الصواريخ الاعتراضية

أنظمة صواريخ «باتريوت» خلال إعلان جاهزية نظام القيادة القتالية المتكاملة (IBCS) في بولندا يوم 18 ديسمبر 2025 (رويترز)
أنظمة صواريخ «باتريوت» خلال إعلان جاهزية نظام القيادة القتالية المتكاملة (IBCS) في بولندا يوم 18 ديسمبر 2025 (رويترز)

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم (الاثنين)، إنها وقَّعت اتفاقية إطارية مع شركتَي «لوكهيد مارتن» و«نورثروب غرومان» لزيادة الطاقة الإنتاجية لمكونات أنظمة «باتريوت» و«ثاد» الاعتراضية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

ويضغط مفاوضو «البنتاغون» على الشركات المتعاقدة لتسريع وتيرة تنفيذ اتفاقيات الإنتاج المبدئية التي تم التوصل إليها في وقت سابق من هذا العام، لزيادة إنتاج الصواريخ، مع ازدياد الضغط على مخزونات الأسلحة الأميركية نتيجة الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وتعاني أوكرانيا من نقص مزمن في إمدادات صواريخ «باتريوت»، التي لا تزال السلاح الوحيد في ترسانتها القادر على إسقاط الصواريخ الباليستية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية، في بيان الاثنين، أن الاتفاقية الإطارية ستتيح زيادة إنتاج صواريخ «باتريوت» لثلاثة أمثال، وأنظمة «ثاد» لأربعة أمثال. ولم تُفصح الوزارة عن قيمة الاتفاقية التي ذكرت أنها ستوفر مصدراً ثانياً لمحركات صواريخ «باتريوت» الصلبة، وستزيد إنتاج أجهزة أمان الإشعال.

يأتي ذلك عقب اتفاقية أبرمها الجيش الأميركي الأسبوع الماضي، حيث منح شركة «لوكهيد مارتن» عقداً بقيمة تصل إلى 58.6 مليار دولار لإنتاج صواريخ «باتريوت» الاعتراضية.

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