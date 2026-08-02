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العالم الولايات المتحدة​

مقتل 3 وإصابة 7 جرّاء إطلاق نار بمطعم في ولاية أيداهو الأميركية

لقطة من مقطع فيديو لمشهد إطلاق النار في مدينة توين فولز (أ.ب)
لقطة من مقطع فيديو لمشهد إطلاق النار في مدينة توين فولز (أ.ب)
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مقتل 3 وإصابة 7 جرّاء إطلاق نار بمطعم في ولاية أيداهو الأميركية

لقطة من مقطع فيديو لمشهد إطلاق النار في مدينة توين فولز (أ.ب)
لقطة من مقطع فيديو لمشهد إطلاق النار في مدينة توين فولز (أ.ب)

أسفر حادث إطلاق نار وقع في مطعم للوجبات السريعة بولاية أيداهو الأميركية، بعد ظهر يوم السبت، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين، وفقاً للمتحدث باسم المدينة.

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة الأميركية عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار وقع في سلسلة مطاعم «إن إن أوت» للوجبات السريعة بجنوب أيداهو.

وخلال مؤتمر صحافي، قال ماثيو هيكس، رئيس شرطة مدينة توين فولز، إن مُطلق النار قد قُتل أيضاً. وأضاف أن الشرطة لا تزال تحاول تحديد الدوافع والهوية الخاصة بمطلق النار، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وتم الإبلاغ عن إطلاق النار، بعد ظهر السبت، بالقرب من منطقة تسوق مزدحمة في توين فولز، حيث كان يتواجد مئات الأشخاص في المكان في ذلك الوقت.

وأوضح هيكس أنه لا يملك بعد حصيلة دقيقة لعدد القتلى والجرحى، مشيراً إلى أن المسؤولين لا يزالون في مرحلة إبلاغ أقارب الضحايا. وقال: «نعتقد أن التهديد الموجه للمجتمع قد انتهى»، واصفاً ما حدث بأنه «كان مسرحاً فوضوياً للغاية».

بدوره، أعلن المتحدث باسم مدينة توين فولز، جوش بالمر، عبر شبكة «إن بي سي نيوز» مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين بجروح، في الحصيلة الأولية.

وقبل انعقاد المؤتمر الصحافي، قال برينت رينكي، عضو مجلس مفوضي مقاطعة توين فولز، إنه تم إخباره بأن 5 أشخاص أُصيبوا جراء الحادث.

وقامت الشرطة باستجواب الشهود وطالبت أي شخص لديه معلومات بالتواصل مع السلطات. ونصحت الشرطة المواطنين باجتناب المنطقة وقامت بإغلاق الطرق المؤدية إليها.

وتقع مدينة توين فولز، التي يبلغ عدد سكانها نحو 56 ألف نسمة، على بعد نحو 205 كيلومترات جنوب شرق مدينة بويسي، ونحو 120 كيلومتراً شمال حدود ولاية نيفادا.

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