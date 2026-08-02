ترمب يعلن تعليق الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة، شريطة التوصل إلى اتفاق سريع.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال» إن الولايات المتحدة «جاهزة» لضرب إيران «بمستويات من الإرهاب العسكري والقوة لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية».

وأضاف: «مع ذلك، طلبت منا إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط للتو تعليق أي هجوم. وبناء على هذا الطلب، وافقتُ على إلغاء الهجوم، شريطة التوصل إلى اتفاق سريع. وتشاركني إسرائيل في هذا الالتزام».

وأشار ترمب إلى أن هذه الدول «طلبت مهلة لإتمام اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري وكامل وشامل» و«إنهاء التهديد النووي الإيراني».

واستطرد: «بناءً على هذا الطلب، وافقت، من أجل مصلحة العالم في المستقبل، وكذلك من أجل بقاء إيران ناجحة ومزدهرة، على إلغاء الهجوم».

ولم تُصدر إسرائيل حتى الآن أي بيان علني بشأن هذا الأمر.