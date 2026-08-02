8 قتلى بضربات إسرائيلية ليلية على قطاع غزة

قُتل 8 أشخاص بضربات إسرائيلية على قطاع غزة، ليل أمس (السبت)، بحسب ما أفاد الدفاع المدني، وذلك رغم إعلان التَّوصُّل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حركة «حماس»، وانسحاب إسرائيل من القطاع.

وأفاد مسؤولون في الدفاع المدني في غزة، فجر اليوم (الأحد)، بأنَّ مباني سكنية استُهدفت خلال الليل؛ ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومن بين الضحايا، قُتل رجل وزوجته مساءً، وأُصيب آخرون بجروح، عندما قصفت مروحية عسكرية إسرائيلية شقةً في جنوب دير البلح، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل.

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وقُتل رجل مسنّ وطفل في هجوم آخر استهدف مبنى سكنياً غرب مدينة غزة، كما قُتل 3 أشخاص بينهم طفل بضربة على مبنى سكني آخر شمال غربي خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وأفاد الدفاع المدني، مساء أمس (السبت)، بمقتل 8 أشخاص آخرين بضربات إسرائيلية استهدفت مستودعاً للأدوية والمستلزمات الطبية تابعاً لـ«مستشفى شهداء الأقصى» في القطاع.