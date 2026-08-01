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العالم العربي المشرق العربي

مقتل 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

الحزن يخيم على جنازة الفلسطيني صابر ربيع الذي استشهد في غارة جوية إسرائيلية بحسب مسعفين في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة في الأول من أغسطس (رويترز)
الحزن يخيم على جنازة الفلسطيني صابر ربيع الذي استشهد في غارة جوية إسرائيلية بحسب مسعفين في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة في الأول من أغسطس (رويترز)
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مقتل 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

الحزن يخيم على جنازة الفلسطيني صابر ربيع الذي استشهد في غارة جوية إسرائيلية بحسب مسعفين في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة في الأول من أغسطس (رويترز)
الحزن يخيم على جنازة الفلسطيني صابر ربيع الذي استشهد في غارة جوية إسرائيلية بحسب مسعفين في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة في الأول من أغسطس (رويترز)

قتل أربعة فلسطينيين، اليوم (السبت)، مع تجدد القصف وإطلاق النار الإسرائيليين على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وذكر «المركز الفلسطيني للإعلام» أن «الطواقم الطبية والمختصة انتشلت شهيداً، بينما جرح عدد من المواطنين المدنيين، اليوم، في قصف جوي نفذته مسيرة إسرائيلية حربية شمال مدينة أصداء في مواصي بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس».وأشار إلى «ارتقاء مواطنين فلسطينيين، صباحاً، أحدهما نازح من بيت لاهيا، وأصيب مدنيون آخرون، بينهم جراح خطيرة، بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين قرب مفترق الغزالي بحي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة».

وتوفي شاب متأثراً بجروح أصيب بها جراء قصف إسرائيلي سابق استهدف مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وأصيب عدد من المواطنين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بمدينة دير البلح، كما استهدف قصف آخر أرضاً زراعية غرب مستشفى شهداء الأقصى، ما أسفر عن دمار كبير في بركس ومخيم للنازحين غرب المستشفى.

واستهدفت غارة إسرائيلية منزلاً قرب عيادة الوكالة في مخيم المغازي وسط القطاع.

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