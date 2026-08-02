الرباط تطلق اسم ترمب على طريق سريع في الصحراء المغربية

أطلق المغرب اسم الرئيس الأميركي دونالد ترمب على طريق سريع يربط جنوب البلاد بالصحراء المغربية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، السبت.

وأوردت وكالة المغرب العربي للأنباء بأنه تم إطلاق اسم «الطريق السريع دونالد ج. ترمب» على الطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة، في سياق نشرها لرسالة وجهها العاهل المغربي إلى الرئيس الأميركي في الثاني من يوليو (تموز)، معلناً فيها عن قرار التسمية.

ووفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، قال الملك محمد السادس في رسالته إلى ترمب إن «اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشاً في ذاكرة المغاربة».

وأضاف: «عرفاناً بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام، وتعبيراً عن تقديري الشخصي لكم، فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة».

وأضاف أن الطريق يمتد لمسافة 1055 كيلومتراً، مما يجعله «أكبر بنية تحتية طرقية في أفريقيا».

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2020، أعلن ترمب تأييده للخطة المغربية لمنح الصحراء المغربية حكماً ذاتياً تحت سيادة المملكة.

وفي رسالة وجهها إلى العاهل المغربي هذا الأسبوع بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لاعتلائه العرش، ونشرتها أيضاً وكالة المغرب العربي للأنباء، السبت، جدد الرئيس ترمب تأكيد دعمه الثابت لخطة الرباط بشأن الصحراء المغربية.

كان ترمب قد أعرب في 26 يوليو (تموز)، عبر منشور في منصته «تروث سوشيال»، عن سعادته بقرار الملك محمد السادس إطلاق اسمه على طريق سريع في الصحراء المغربية.

وكتب الرئيس الأميركي: «شكراً لصاحب الجلالة الملك محمد السادس... يا له من شرف عظيم! أتطلع إلى قطع هذا الطريق السريع الكبير بطوله بالكامل يوماً ما، وآمل أن يكون ذلك قريباً!»، رغم أن الرباط لم تؤكد النبأ حينها.

ويضم المشروع الذي لم يكتمل بعد، طريقاً سريعاً يربط بين تزنيت ومدينة العيون التي تُعد القلب النابض للصحراء المغربية، ويمتد عبر طريق وطني مُوسَّع وصولاً إلى الداخلة، وتُقدَّر تكلفته بنحو 850 مليون يورو (980 مليون دولار).