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العالم أوروبا

إنقاذ 157 مهاجراً بعد اشتعال قاربهم في بحر المانش

مقتل 14 شخصاً خلال محاولات العبور منذ بداية العام

مهاجرون يغادرون سفينة إنقاذ فرنسية بعد اشتعال قاربهم في بحر المانش يوم 4 أغسطس (أ.ف.ب)
مهاجرون يغادرون سفينة إنقاذ فرنسية بعد اشتعال قاربهم في بحر المانش يوم 4 أغسطس (أ.ف.ب)
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إنقاذ 157 مهاجراً بعد اشتعال قاربهم في بحر المانش

مهاجرون يغادرون سفينة إنقاذ فرنسية بعد اشتعال قاربهم في بحر المانش يوم 4 أغسطس (أ.ف.ب)
مهاجرون يغادرون سفينة إنقاذ فرنسية بعد اشتعال قاربهم في بحر المانش يوم 4 أغسطس (أ.ف.ب)

أنقذت سفن بريطانية وفرنسية 157 مهاجراً بعد اشتعال قاربهم خلال محاولتهم عبور بحر المانش الثلاثاء، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن السلطات في البلدين، في أكبر عملية إنقاذ من نوعها منذ بدء جمع البيانات حول تلك العمليات عام 2018.

عملية إنقاذ مشتركة

أفادت سلطات مقاطعة با-دو-كاليه الفرنسية بأن «النيران اندلعت داخل قارب صغير عند الحدود بين المياه الفرنسية والبريطانية، مما أجبر ركابه على القفز في البحر» صباح الثلاثاء، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو وفيات.

مهاجرون بعد وصولهم إلى بولون-سور-مير على متن سفينة إنقاذ فرنسية يوم 4 أغسطس (أ.ف.ب)

وقالت السلطات البحرية الفرنسية إن المهاجرين كانوا قد انطلقوا الاثنين من قرية فول-ليه-روز الساحلية في منطقة نورماندي. من جهته، أكد متحدث باسم خفر السواحل البريطانيين مشاركة سفن بريطانية وقارب إنقاذ في عمليات الإغاثة عقب «اشتعال أحد القوارب في وقت مبكر من صباح اليوم، وذلك في أثناء وجوده ضمن منطقة البحث والإنقاذ الفرنسية». كما أعلنت المؤسسة الملكية الوطنية الخيرية لقوارب النجاة أنه «تم عند الساعة السادسة صباحاً اليوم، إرسال قارب للاستجابة للحادثة».

رحلات خطرة ومكلفة

وفي الأسابيع الأخيرة، أفاد شهود في فرنسا بأنهم رأوا قوارب مطاطية أكبر من المعتاد تعبر ممرّ الملاحة البحري، مقدرين طولها بـ12 متراً، علماً أن طول مثل هذه القوارب يراوح عادة بين 8 و10 أمتار.

مهاجرون يغادرون سفينة إنقاذ فرنسية بعد اشتعال قاربهم في بحر المانش يوم 4 أغسطس (أ.ف.ب)

وأبلغت السلطات البحرية الفرنسية «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن متوسط عدد الأشخاص الذين يُحشرون في هذه القوارب الصغيرة ارتفع من 26 شخصاً في عام 2021 إلى 65 شخصاً منذ بداية العام الحالي، في وقت تشكل فرنسا نقطة انطلاق للمهاجرين الذين يأملون في عبور بحر المانش للوصول إلى بريطانيا.

وغالباً ما يدفع هؤلاء آلاف الدولارات لمهربي البشر، قبل أن يستقلّوا قوارب مطاطية مكتظة ويبدأوا رحلة محفوفة بالمخاطر، وأحياناً قاتلة، عبر أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم.

ووصل أكثر من 41 ألف مهاجر إلى الساحل الجنوبي لإنجلترا خلال العام الماضي، وهو ثاني أعلى عدد سنوي يُسجل منذ عام 2018. وحتى الآن، لقي 14 شخصاً حتفهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش هذا العام، وفقاً لإحصاء أجرته لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» استناداً إلى مصادر رسمية فرنسية وبريطانية، مقارنة بـ29 مهاجراً العام الماضي.

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