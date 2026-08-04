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العالم أوروبا

72 ألف مهاجر دخلوا سبتة عاد منهم 70 ألفاً إلى المغرب

مهاجرون شباب وصلوا إلى سبتة قبل أيام قليلة يقفون على شاطئ ترمبولين في سبتة (أ.ب)
مهاجرون شباب وصلوا إلى سبتة قبل أيام قليلة يقفون على شاطئ ترمبولين في سبتة (أ.ب)
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72 ألف مهاجر دخلوا سبتة عاد منهم 70 ألفاً إلى المغرب

مهاجرون شباب وصلوا إلى سبتة قبل أيام قليلة يقفون على شاطئ ترمبولين في سبتة (أ.ب)
مهاجرون شباب وصلوا إلى سبتة قبل أيام قليلة يقفون على شاطئ ترمبولين في سبتة (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الإسباني، الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 72 ألف مهاجر دخلوا جيب سبتة المحتلة بطريقة غير نظامية الأسبوع الماضي، وأن 70 ألفاً منهم عادوا فعلاً إلى المغرب.

وتحدثت الحكومة الإسبانية في وقت سابق عن 50 ألف مهاجر دخلوا إسبانيا بطريقة غير نظامية، لافتة إلى أن «معظمهم» عاد إلى المغرب.

فرنسا: 75 قتيل خلال أحداث سبتة

وقال لوران نونيز وزير ​الداخلية الفرنسي، الثلاثاء، لصحافيين إن نظيره الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا أبلغ نظراءه في الاتحاد ‌الأوروبي خلال مكالمة ‌فيديو ​بأن ‌عدد ⁠القتلى ​جراء أزمة ⁠المهاجرين التي شهدها جيب سبتة الواقع شمال المغرب، الأسبوع الماضي، ارتفع إلى 75 ⁠قتيلاً.

وأضاف نونيز أن ‌نحو ‌70 ​ألف ‌مهاجر طُردوا من ‌سبتة خلال الأيام الماضية. وأشار إلى أن وزراء الاتحاد الأوروبي ‌المشاركين في المكالمة اليوم أشادوا جميعاً بالحكومة ⁠الإسبانية ⁠للطريقة التي تعاملت بها مع الأزمة. وذكر أن فرنسا قررت تشديد الإجراءات الأمنية على حدودها مع إيطاليا بالتنسيق مع السلطات ​الإيطالية.

الدنمارك ترحب بالرد الإسباني

رحّبت الدنمارك التي كانت قد لوّحت بإمكان تعليق التعاون مع إسبانيا في منطقة شنغن، برد مدريد، الثلاثاء، على دخول آلاف المهاجرين إلى جيب سبتة آتين من المغرب. وقال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي مورتن بودسكوف: «أنا سعيد للغاية باستجابة إسبانيا السريعة، لا سيما بنشرها قوات الشرطة والجيش، وعودة العديد من المهاجرين إلى المغرب».

وشدد في بيان عقب اجتماعٍ طارئ لوزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي لبحث هذه المسألة على أن «هذه الأحداث تظهر مدى أهمية الحفاظ على سيطرتنا على حدود الاتحاد الأوروبي».

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