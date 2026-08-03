ليبيا تكثّف ترحيل المهاجرين غير النظاميين بالتعاون مع المنظمات الدولية

تكثّف السلطات الليبية جهودها لترحيل مزيد من المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم، في وقت تتدفق فيه أفواج من الراغبين في الهجرة إلى أوروبا على البلاد، وسط رفض لأي محاولة لـ«توطين الأجانب».

وعقدت اللجنة العليا لمكافحة الهجرة وأمن الحدود التابعة لوزارة الداخلية بغرب ليبيا اجتماعاً بمشاركة سفراء وممثلي عدد من الدول الأفريقية والعربية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية.

مشاركون في اجتماع معني بالهجرة غير النظامية عقد في طرابلس الأحد (وزار الداخلية بغرب ليبيا)

وقالت وزارة الداخلية إن الاجتماع، الذي انتهى مساء الأحد، ناقش تنفيذ المرحلة الثانية من «البرنامج الوطني» لترحيل المهاجرين غير النظاميين، وزيادة وتيرة عمليات الترحيل، وتعزيز استمرارية تنفيذها وفق الخطة المعتمدة.

وتقول السلطات المعنية بالهجرة في ليبيا إنها توسّعت في عمليات ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم وفق «برنامج الهجرة الطوعية» الذي ترعاه المنظمة الدولية للهجرة. وتحمّل ليبيا شبكات التهريب، التي تصفها بـ«العصابات الإجرامية»، مسؤولية دفع المهاجرين غير النظاميين نحو البحر على متن قوارب متهالكة باتجاه السواحل الأوروبية في رحلات غالباً ما تنتهي بالغرق.

مهاجرون غير نظاميين داخل مكتب الترحيل التابع لجهاز مكافحة الهجرة بطرابلس الأسبوع الماضي (الجهاز)

وسبق أن أطلقت سلطات طرابلس العام الماضي ما أسمته «خطة وطنية شاملة» للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية، وقال وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة عماد الطرابلسي، إن بلده «يعاني من وجود 3 ملايين مهاجر على أرضه، دخلوا خلال السنوات الأخيرة بطرق غير مشروعة».

وناقش الاجتماع، بحسب وزارة الداخلية، «آليات تنسيق وتنفيذ رحلات العودة، وتسهيل إجراءات إصدار وثائق السفر، وتعزيز التعاون مع سفارات دول المنشأ والشركاء الدوليين، بما يضمن عودة آمنة وكريمة للمهاجرين، وفقاً للقوانين الوطنية والمعايير الدولية».

ونقلت الوزارة أن الاجتماع «استعرض جهودها في تطوير منظومة إدارة الهجرة، وأهمية تعزيز الشراكة مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية لدعم برامج الترحيل وبناء القدرات، بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة في تأمين الحدود وتعزيز كفاءة إدارة ملف الهجرة».

جانب من اجتماع معني بالهجرة غير النظامية عقد في طرابلس بمشاركة سفراء وممثلي عدد من الدول الأفريقية والعربية الأحد (وزارة الداخلية بغرب ليبيا)

وتؤكد السلطات الليبية في شرق ليبيا وغربها رفضها لأي محاولة لـ«توطين المهاجرين غير النظاميين». يأتي ذلك فيما لا تزال أفواج المهاجرين تتدفق على ليبيا؛ إذ أعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل بشرق البلاد، الاثنين، أن الزوارق التابعة للقيادة العامة أنقذت 40 مهاجراً ينتمون إلى السودان وبنغلاديش وإريتريا، من بينهم طفل وامرأتان.

وأوضحت الإدارة العامة أن المهاجرين كانوا يستقلون قارباً تعطل في المياه، فأرسلت سفينة تجارية كانت تعبر بالقرب منه نداء استغاثة، فتم التحرك إلى مكان البلاغ وانتشال المهاجرين ونقلهم إلى نقطة إنزال طبرق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، قد تحدث نهاية الأسبوع الماضي عن أن الاتحاد وافق على «خطط لإنشاء مركز لتنسيق الإنقاذ البحري في مدينة بنغازي بشرق البلاد»، سعياً للحد من تدفق الوافدين عبر أحد أكثر المسارات التي يستهدفها المهاجرون إلى أوروبا.

مهاجرون غير نظاميين إلى مكتب الترحيل التابع لجهاز مكافحة الهجرة بطرابلس الأسبوع الماضي (الجهاز)

وتعد ليبيا طريق عبور رئيسياً للمهاجرين الذين يخوضون رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط منذ الإطاحة بنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011.

وحسب تقارير دولية، سُجل وجود 939 ألفاً و638 مهاجراً داخل ليبيا خلال الفترة بين نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) 2025، وهو أعلى رقم مسجل منذ بدء عمليات الرصد التي تجريها «المنظمة الدولية للهجرة».