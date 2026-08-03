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الرياضة رياضة عالمية

«دورة واشنطن»: فريتز يحرز لقب الرجال... وإيلا تحرز أول ألقابها ببطولات المحترفات

الأميركي تايلور فريتز يحتفل بلقبه الأول هذا الموسم في واشنطن (إ.ب.أ)
الأميركي تايلور فريتز يحتفل بلقبه الأول هذا الموسم في واشنطن (إ.ب.أ)
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«دورة واشنطن»: فريتز يحرز لقب الرجال... وإيلا تحرز أول ألقابها ببطولات المحترفات

الأميركي تايلور فريتز يحتفل بلقبه الأول هذا الموسم في واشنطن (إ.ب.أ)
الأميركي تايلور فريتز يحتفل بلقبه الأول هذا الموسم في واشنطن (إ.ب.أ)

أصبحت ألكسندرا إيلا أول لاعبة من الفلبين تفوز بلقب فردي إحدى بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات، بينما حصد الأميركي تايلور فريتز لقبه الأول هذا الموسم في بطولة واشنطن المفتوحة.

وباغتت إيلا منافستها جيسيكا بيغولا، المصنفة الأولى في البطولة، 4-6 و6-4 و6-صفر، الاثنين، بعدما قرر المنظمون إيقاف النهائي الأحد عندما كانت إيلا متقدمة 2-1 في المجموعة الثانية بعد خسارتها المجموعة الأولى بسبب هطول الأمطار المستمر.

أما فريتز، المصنف الثالث في البطولة، فقد تغلب على الإسباني الشاب رافا خودار 7-6 و6-4 في نهائي متقارب.

ولم تستفد بيغولا، التي كانت تسعى للفوز بلقب واشنطن للمرة الثالثة بعد تتويجها عامي 2019 و2021، من تقدمها بمجموعة ومالت الكفة سريعا لصالح إيلا (21 عاماً).

الفلبينية ألكسندرا إيلا تبكي بعد الفوز بلقب واشنطن (أ.ف.ب)

وقالت إيلا على أرض الملعب: «أشعر بدعم كبير. هذه هي فرصتي الأولى للفوز بلقب، وأعلم أنها لن تكون الأخيرة، وقد حققت بالفعل هذا الإنجاز المهم في مسيرتي. كنت أعلم أن خوض هذه المباراة نجاح بالنسبة لي بغض النظر عن نتيجتها».

وحسمت اللاعبة الفلبينية 10 من أصل 13 شوطاً أقيمت الاثنين، وأدركت التعادل بمجموعة لكل لاعبة قبل أن تندفع بقوة في المجموعة الحاسمة مدعومة بضربة إرسال قوية بيدها اليسرى وضربات فيها قدر من المخاطرة من الخط الخلفي.

وقالت بيغولا، المصنفة الثالثة عالمياً: «أود أن أهنئ أليكس على بطولة رائعة. رؤية المشوار الذي قطعتيه خلال العامين الماضيين منذ أن لعبنا معا لأول مرة، ورؤية المشجعين الرائعين الذين يتبعونك أينما ذهبت، ليس من الممتع اللعب ضدها، لكنني أعتقد أن ذلك أمر مذهل».

وبهذا تحقق إيلا انتصارها الخامس على لاعبات من المراكز العشرة الأولى، بعد تغلبها على إيلينا ريباكينا، وإيلينا سفيتولينا مرتين، وإيغا شفيونتيك.

وبفضل هذا اللقب، ستتقدم إيلا إلى المرتبة 20 عالمياً في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، في أعلى مركز تصل إليه.

من جهته حصد فريتز لقبه الأول هذا العام بعد تغلبه على خودار (19 عاما) في مباراة تأجلت حتى صباح اليوم التالي بسبب الأمطار.

لم يخسر أي من اللاعبين إرساله في المجموعة الأولى قبل أن يسيطر الأميركي على الشوط الفاصل، ثم كسر إرسال منافسه في بداية المجموعة الثانية وحافظ على تقدمه رغم الضغط الذي مارسه الإسباني في نهاية المباراة.

يمنح هذا الفوز فريتز دفعة معنوية قبل انطلاق بطولة كندا المفتوحة، آخر بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة قبل انطلاق بطولة أميركا المفتوحة، حيث يسعى لأن يصبح أول أميركي يفوز بلقب فردي الرجال بالبطولات الكبرى منذ آندي روديك عام 2003 في نيويورك.

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الرياضة تنس أميركا

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