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الرياضة رياضة سعودية

سعدان يواصل قيادة الفتح بعد حسم ملف التجديد

المدافع المغربي مروان سعدان مستمر مع الفتح (نادي الفتح)
المدافع المغربي مروان سعدان مستمر مع الفتح (نادي الفتح)
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سعدان يواصل قيادة الفتح بعد حسم ملف التجديد

المدافع المغربي مروان سعدان مستمر مع الفتح (نادي الفتح)
المدافع المغربي مروان سعدان مستمر مع الفتح (نادي الفتح)

أعلنت إدارة نادي الفتح استمرار المدافع المغربي مروان سعدان، لموسم إضافي مع الفريق الأول لكرة القدم.

ورغم التغييرات الواسعة التي شهدتها قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية، فإن الإدارة فضّلت الإبقاء على سعدان، الذي يحمل شارة القيادة، بعدما انضم إلى صفوف الفتح لأول مرة في صيف عام 2019.

وكان الطرفان قد توصلا إلى اتفاق على تجديد العقد حتى قبل انضمام اللاعب إلى قائمة منتخب المغرب المشاركة في كأس العالم الأخيرة. ورغم تلقيه عدة عروض خلال الأسابيع الماضية، فإنه منح الأولوية للاستمرار مع الفتح.

وعلى صعيد استعدادات الفريق، اختتم الفتح مبارياته الودية في معسكره الخارجي بالتعادل 1-1 أمام ماربيا، وهي النتيجة ذاتها التي انتهى عليها الشوط الأول. ومن المقرر أن تعود بعثة الفريق إلى المملكة، الثلاثاء، بعد ختام المعسكر الخارجي.

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