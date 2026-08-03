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الرياضة رياضة عالمية

رينارد على أعتاب العودة لتدريب ساحل العاج

الفرنسي هيرفي رينارد يستعد لتدريب ساحل العاج من جديد (د.ب.أ)
الفرنسي هيرفي رينارد يستعد لتدريب ساحل العاج من جديد (د.ب.أ)
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رينارد على أعتاب العودة لتدريب ساحل العاج

الفرنسي هيرفي رينارد يستعد لتدريب ساحل العاج من جديد (د.ب.أ)
الفرنسي هيرفي رينارد يستعد لتدريب ساحل العاج من جديد (د.ب.أ)

أصبح الفرنسي هيرفي رينارد على أعتاب العودة لتدريب منتخب ساحل العاج، بعدما كشفت تقارير صحافية فرنسية، الاثنين، أنه سيتولى منصب المدير الفني للأفيال خلال الساعات الـ48 المقبلة، خلفاً لإيميرس فاي الذي تعرض للإقالة قبل أيام قليلة.

وذكرت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، الاثنين، أن رينارد (57 عاماً) الذي لم يشغل أي منصب منذ رحيله عن تدريب المنتخب التونسي، توصل إلى اتفاق لتولي المسؤولية الفنية للمنتخب العاجي.

وقرر الاتحاد العاجي بشكل مفاجئ الاستغناء عن فاي، بعدما قاد منتخب الأفيال لإحراز لقب كأس الأمم الأفريقية 2024، كما بلغ معه دور الـ32 في كأس العالم 2026، في أفضل مشاركة مونديالية بتاريخ المنتخب، قبل الخروج بالخسارة 1 - 2 أمام النرويج.

وبحسب «لو باريزيان» يسعى الاتحاد العاجي، برئاسة إدريس ديالو، إلى بدء مرحلة جديدة استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها كأس الأمم الأفريقية 2027.

وسبق لرينارد قيادة ساحل العاج إلى التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2015، ليمنحه المنتخب لقبه القاري الثاني بعد غياب دام 23 عاماً، وهو ما يجعله يحظى بمكانة كبيرة لدى الجماهير والمسؤولين في البلاد.

ويعد رينارد أحد أبرز المدربين في تاريخ الكرة الأفريقية، بعدما تُوج أيضاً بلقب البطولة القارية مع منتخب زامبيا عام 2012، ليصبح أول مدرب يحرز البطولة مع منتخبين مختلفين، كما اختير أفضل مدرب في أفريقيا 3 مرات أعوام 2012 و2015 و2018.

ورغم تجربته القصيرة مع المنتخب التونسي خلال كأس العالم 2026، والتي انتهت بخوض مباراتين فقط تعرض فيهما للهزيمة، فإن ذلك لم يؤثر على مكانته، إذ تلقى في الأسابيع الأخيرة اهتماماً من عدة اتحادات، من بينها السنغال وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية.

ونجح رينارد في تحقيق إحدى أبرز مفاجآت كأس العالم 2022 عندما قاد المنتخب السعودي للفوز على الأرجنتين 2 - 1 في دور المجموعات.

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الرياضة كرة القدم ساحل العاج

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