مفاوضات تجديد فينيسيوس مع ريال مدريد متواصلة

بات من المقرر أن يواصل البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد الإسباني، محادثاته مع فريقه لتجديد عقده هذا الأسبوع، في الوقت الذي أبدى فيه آرسنال الإنجليزي اهتماماً بضمه.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن آرسنال يضع فينيسيوس كأولوية في مركز الجناح الأيسر وذلك في حال استمرار وضعه الحالي مع ناديه الإسباني.

ورغم أن فكرة ضم واحد من أفضل المهاجمين في العالم تعد أمراً جيداً لآرسنال وأثارت حماس الجماهير، لكن حالة من عدم الوضوح اكتنفت مصيره ومدى إمكانية التعاقد معه هذا الصيف.

ويرجع ذلك إلى قيام ممثلي فينيسيوس بالتفاوض على عقده الجديد في آخر 18 شهراً، وينتهي عقده الحالي في عام 2027.

وعاد فينيسيوس لتدريبات ريال مدريد استعداداً للموسم الجديد، وخضع للفحص الطبي (الاثنين) وذلك بعد عودته عقب مشاركته مع منتخب البرازيل في كأس العالم الأخيرة.

ويتدرب المهاجم البرازيلي تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو للمرة الأولى هذا الأسبوع، فيما رجّحت مصادر مقربة من المدرب البرتغالي رغبته في بقاء اللاعب مع الريال.