ألونسو يواجه أزمة «اكتظاظ غرفة الملابس» في تشيلسي

يواجه الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، أزمة فيما يتعلق بعدد اللاعبين المتواجدين في قائمة الفريق حالياً.

ويستعد تشيلسي للموسم الجديد بوجود 41 لاعباً في قائمته وهو الأمر الذي يعد بمثابة أزمة لتشابي ألونسو، الذي تسلم تدريب الفريق هذا الصيف، والذي سيكون بحاجة لتقليص عدد اللاعبين قبل انطلاق الموسم.

وفي تصريح سابق للبرازيلي تياغو سيلفا، اللاعب السابق للفريق، في عام 2023، والذي بات من القصص المعروفة عن تشيلسي، أوضح أن المدرب لا يمكنه سوى اختيار 11 لاعباً فقط من بين أكثر من 30 لاعباً موجوداً، وهذا ما يعني أن هناك من سيشعر بالاستياء، موضحاً أن النادي اضطر لتوسيع غرفة تبديل الملابس لأنها لم تتسع للفريق بأكمله.

والآن، جاء دور تشابي ألونسو لحل مشكلة «الاكتظاظ» في نادٍ أنهى لتوه الموسم في المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولن يشارك في البطولات الأوروبية هذا الموسم. وحالياً، لديه 41 لاعباً في القائمة منهم خمسة حراس مرمى وتسعة مدافعين وثمانية مهاجمين.

وقال تشابي ألونسو في تصريحات نشرتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «يجب أن نضع في اعتبارنا أنه من المحتمل أن تستمر بعض التغييرات، وعلينا أن نتحلى بالمرونة ونتحرك سريعاً، الأهم هو أن لدينا رؤية واضحة وخطة ومن غير المرجح أن يتغير ذلك في آخر يوم بسوق الانتقالات».

ورفض مدرب ريال مدريد وباير ليفركوزن السابق تحديد اللاعبين الذين يرغب في الاعتماد عليهم طوال الموسم. وقال: «ليس بالعدد الكثير وليس بالقليل، كم عددهم؟ لا أستطيع تحديد ذلك، نحتاج إلى خيارات متعددة تحسباً لظروف الإصابات، علينا إدارة وقت اللعب، لدينا بطولاتان وعلينا المنافسة عليهما بنفس الحماس إلى جانب بطولة الدوري».

وكان تشيلسي قد استفاد بالفعل من بيع أربعة لاعبين حيث حصل على مبلغ 132.3 مليون جنيه إسترليني مقابل أندريه سانتوس الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد مقابل 56.3 مليون ومارك كوكوريلا الذي رحل إلى ريال مدريد مقابل 55 مليون وتايريك جورج المنتقل مقابل 21 مليون إلى إيفرتون، وأليخاندرو غارناتشو الذي انتقل على سبيل الإعارة إلى أستون فيلا.