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الرياضة رياضة عالمية

غونزالو غارسيا ينتقل من ريال مدريد إلى فولهام

غونزالو غارسيا إلى فولهام (رويترز)
غونزالو غارسيا إلى فولهام (رويترز)
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غونزالو غارسيا ينتقل من ريال مدريد إلى فولهام

غونزالو غارسيا إلى فولهام (رويترز)
غونزالو غارسيا إلى فولهام (رويترز)

أعلن ناديا ريال مدريد الإسباني وفولهام الإنجليزي لكرة القدم، الاثنين، انتقال المهاجم غونزالو غارسيا (22 عاماً) من بطل أوروبا 15 مرة حيث تدرج في فئاته العمرية، إلى الفريق اللندني بقيادة ألفارو أربيلوا مدرب «لوس بلانكوس» السابق.

ويأتي انتقال المهاجم الهدّاف بعد أفضل موسم في مسيرته الاحترافية، إذ سجّل ثمانية أهداف مع الريال، بينها ستة في الدوري الإسباني، أبرزها ثلاثية في مرمى ريال بيتيس في يناير (كانون الثاني).

ووقّع عقداً مع فولهام يمتد حتى عام 2031 مع خيار التمديد لعام إضافي.

وأشارت الصحافة الإسبانية إلى أن قيمة الصفقة تبلغ نحو 40 مليون يورو، مع احتفاظ ريال بنسبة 30% من حقوق اللاعب.

وأسند فولهام هذا الصيف مهمة تدريب الفريق إلى أربيلوا الذي أمضى نصف موسم على رأس الجهاز الفني لفريق العاصمة الإسبانية، ويعرف غارسيا جيداً منذ سنوات تكوينه في أكاديمية النادي «الملكي».

كما التحق بفولهام يوم الاثنين أيضاً، لاعب الوسط الهجومي الشاب سيزار بالاسيوس (21 عاماً) قادماً من ريال بالذات، علماً أن أربيلوا كان قد منحه فرصة الظهور الأول في «لا ليغا» خلال الأشهر الماضية.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي ريال مدريد بريطانيا

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