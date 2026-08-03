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الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الأهلي يحصل على موافقة أولي فيرنر… المدرب الألماني يقترب

المدرب الألماني أولي فيرنر على رادار الأهلي (رويترز)
المدرب الألماني أولي فيرنر على رادار الأهلي (رويترز)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الأهلي يحصل على موافقة أولي فيرنر… المدرب الألماني يقترب

المدرب الألماني أولي فيرنر على رادار الأهلي (رويترز)
المدرب الألماني أولي فيرنر على رادار الأهلي (رويترز)

حصلت اللجنة التنفيذية في النادي الأهلي على موافقة المدرب الألماني أولي فيرنر لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، في خطوة تمثّل تقدماً كبيراً في مسار البحث عن مدرب جديد يقود الفريق خلال الموسم الرياضي المقبل، وذلك وفقاً لمصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن فيرنر بات المرشح الأقرب لتولي المهمة، بعد أن أبدى موافقته على المشروع الرياضي الذي عرضه مسؤولو النادي، فيما تتواصل خلال الفترة الحالية الإجراءات النهائية المتعلقة بصياغة العقود واستكمال بعض التفاصيل التعاقدية قبل الإعلان الرسمي.

ويأتي التحرك الأهلاوي بعد مرحلة من دراسة عدد من الملفات التدريبية، سعياً لاختيار مدرب يتوافق مع تطلعات النادي واستحقاقاته المحلية والقارية، في ظل التغييرات التي شهدها الفريق خلال الأسابيع الماضية على المستويين الإداري والفني.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن اللجنة التنفيذية كثّفت اجتماعاتها خلال الأيام الماضية من أجل حسم ملف المدرب قبل انطلاق المرحلة الأخيرة من التحضيرات للموسم الجديد، رغبةً في منح الجهاز الفني الجديد الوقت الكافي للتعرف على المجموعة والإشراف على البرنامج الإعدادي ووضع تصوراته الفنية قبل بداية المنافسات الرسمية.

ويُعد أولي فيرنر من الأسماء التدريبية البارزة في الكرة الألمانية خلال السنوات الأخيرة، إذ يمتلك خبرة في الدوري الألماني، ويتميز بأسلوب يعتمد على التنظيم التكتيكي والضغط العالي، وهو ما يتوافق مع الرؤية الفنية التي يسعى الأهلي لتطبيقها في المرحلة المقبلة.

وفي حال اكتمال الاتفاق بصورة نهائية، فمن المنتظر أن يصل المدرب الألماني خلال الأيام المقبلة لبدء مهمته رسمياً، وقيادة الفريق في الاستعدادات الأخيرة للموسم الذي يطمح خلاله الأهلي للمنافسة بقوة على جميع البطولات المحلية والقارية، بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها النادي خلال فترة الصيف.

مواضيع
الرياضة كرة القدم النادي الأهلي السعودي السعودية

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