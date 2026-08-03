غزة: جهود مكثفة لتطبيق هدنة الـ14 يوماً

تحدثت مصادر متطابقة في قطاع غزة لـ«الشرق الأوسط»، عن استمرار الجهود المكثفة من قبل الوسطاء والولايات المتحدة وجهات أخرى، للدفع باتجاه بدء تطبيق هدنة الـ14 يوماً.

وأكدت المصادر أن هذه الأطراف تسعى إلى الضغط على إسرائيل للحصول على موقف إيجابي منها، في وقت لا تزال فيه حكومة بنيامين نتنياهو تماطل وتحاول فرض شروط معقدة للتهرب من التزام ما تم الاتفاق عليه.

بالتزامن مع ذلك، أعطى المستوى السياسي في إسرائيل الضوء الأخضر للجيش من أجل سلسلة من العمليات «الهجومية» في الضفة الغربية، قبل بدء موسم الأعياد اليهودية، لكن نقص الجنود والموارد وأعباء الجبهات الأخرى تكبح الجيش عن احتلال مخيم بلاطة.