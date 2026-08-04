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العالم العربي المشرق العربي

لبنان وإسرائيل... عقبتان أمام مفاوضات روما

«حزب الله» يتمسك بسلاحه... وتل أبيب تصرّ على التدمير

الجيش اللبناني في بلدة زوطر الغربية أولى المناطق التجريبية في جنوب لبنان (الشرق الأوسط)
الجيش اللبناني في بلدة زوطر الغربية أولى المناطق التجريبية في جنوب لبنان (الشرق الأوسط)
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لبنان وإسرائيل... عقبتان أمام مفاوضات روما

الجيش اللبناني في بلدة زوطر الغربية أولى المناطق التجريبية في جنوب لبنان (الشرق الأوسط)
الجيش اللبناني في بلدة زوطر الغربية أولى المناطق التجريبية في جنوب لبنان (الشرق الأوسط)

تستضيف روما اليوم جولة سابعة من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية، في ظل استمرار الخلافات حول سلاح «حزب الله»، وإصرار إسرائيل على مواصلة سياستها التدميرية للبنى التحتية في جنوب لبنان، وهما أمران يشكلان عقبتين أساسيتين أمام أي تقدم في المفاوضات الحالية التي تستمر حتى الخميس.

ويشارك في الجولة وفد سياسي - عسكري لبناني موسع يرأسه السفير السابق سيمون كرم، ويضم سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض. وأفيد في بيروت بأن الوفد سيخوض المفاوضات متمسكاً بثوابته، وفي مقدمها وقف اعتداءات إسرائيل، ووقف تدمير القرى ضمن «الخط الأصفر».

في المقابل، تؤكد مصادر وزارية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن معضلة سلاح «حزب الله» تراوح مكانها، في ظل تمسك مسؤولي الحزب برفض التخلي عنه.

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الجيش اللبناني في بلدة زوطر الغربية أولى المناطق التجريبية في جنوب لبنان (الشرق الأوسط)

تعقيدات تواجه الجولة السابعة من مفاوضات لبنان وإسرائيل في روما

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