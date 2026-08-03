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العالم العربي المشرق العربي

الشرع ونيجيرفان بارزاني يبحثان دمج «قسد»

اجتماعهما في دمشق تناول ملفات اقتصادية وأوضاع المنطقة

لقاء بين الرئيس أحمد الشرع ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في قصر الشعب بدمشق بمشاركة أعضاء الوفدين (حساب الرئاسة)
لقاء بين الرئيس أحمد الشرع ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في قصر الشعب بدمشق بمشاركة أعضاء الوفدين (حساب الرئاسة)
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الشرع ونيجيرفان بارزاني يبحثان دمج «قسد»

لقاء بين الرئيس أحمد الشرع ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في قصر الشعب بدمشق بمشاركة أعضاء الوفدين (حساب الرئاسة)
لقاء بين الرئيس أحمد الشرع ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في قصر الشعب بدمشق بمشاركة أعضاء الوفدين (حساب الرئاسة)

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس، رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، والوفد المرافق له، في قصر الشعب بدمشق.

وفي زيارة هي الأولى لبارزاني منذ تولّي السلطات الجديدة الحكم، ركّزت المشاورات على دفع تطبيق اتفاق دمج المؤسسات الكردية (قسد) في إطار الدولة، وفق ما أفاد مصدران رسميان سوريان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفادت الرئاسة السورية في بيان، بأن الرئيس الشرع استقبل بارزاني وبحث معه «سبل تعزيز التعاون والتنسيق، لا سيما في المجال الاقتصادي»، إلى جانب أوضاع المنطقة وقضايا ذات اهتمام مشترك. وبينما أكد بارزاني عبر منصة «إكس» دعمه لوحدة سوريا واستقرارها، معتبراً أنها تقف أمام «فرصة تاريخية» للتعافي وإعادة البناء بعد سنوات طويلة من المعاناة، ثمّن الرئيس الشرع دعم إقليم كردستان العراق للشعب السوري، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون وحسن الجوار معه.

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لقاء بين الرئيس أحمد الشرع ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في قصر الشعب بدمشق بمشاركة أعضاء الوفدين (حساب الرئاسة)

هل تنجح زيارة بارزاني إلى دمشق في بناء علاقات متوازنة

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