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شؤون إقليمية

غموض يحيط بمفاوضات واشنطن وطهران

ترمب توعد الإيرانيين بـ«الاستسلام الكامل»

سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من محافظة مسندم في سلطنة عُمان أمس (رويترز)
سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من محافظة مسندم في سلطنة عُمان أمس (رويترز)
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غموض يحيط بمفاوضات واشنطن وطهران

سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من محافظة مسندم في سلطنة عُمان أمس (رويترز)
سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من محافظة مسندم في سلطنة عُمان أمس (رويترز)

أحاط الغموض، أمس (الاثنين)، بمسار التفاوض بين واشنطن وطهران، بعدما اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب القيادة الإيرانية بازدواجية المواقف، وقال إنها طلبت الاجتماع وبدأت محادثات ثم أنكرتها علناً.

ولوّح ترمب باستمرار الحصار البحري إلى حين التوصل إلى اتفاق أو ما سماه «الاستسلام الكامل»، وجدد تعهده منع إيران من امتلاك سلاح نووي، بينما نفت طهران وجود مفاوضات مباشرة وحصرت اتصالاتها في سلطنة عُمان.

وأفاد مسؤولون أميركيون لشبكة «سي بي إس نيوز» بأنه لا توجد مفاوضات جديدة مقررة، رغم تصريحات ترمب، وأن الاتصالات القائمة تقتصر على المحادثات غير المباشرة التي يجريها المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر والفريق الأميركي مع الجانب الإيراني عبر وسطاء.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران ومسقط تبحثان ممراً مؤقتاً جديداً يتوسط المسارين الشمالي والجنوبي، ويضم مساري ذهاب وإياب، إلى حين الاتفاق على نظام دائم للملاحة. وأضاف أن التفاهم مع عُمان شرط لازم، لكنه لا يكفي لإعادة فتح المضيق.

وكان ملف «هرمز» محور اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره العماني بدر البوسعيدي. وأجرى عراقجي أيضاً اتصالاً بنظيره الباكستاني، محمد إسحاق دار. وقالت الخارجية الباكستانية إن دار دعا عراقجي إلى زيارة باكستان في أقرب فرصة.

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