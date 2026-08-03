المصري إسماعيل أحمد يدخل موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية

دخل المصري إسماعيل أحمد نجم الرياضي اللبناني موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية كأكبر لاعب كرة سلة يحقق ثلاثة أرقام مزدوجة في مباراة واحدة، تزامناً مع احتفال فريقه بإحراز لقب الدوري اللبناني.

وقال أحمد عبر حسابه على «فيسبوك»، الاثنين: «أكبر لاعب كرة سلة سناً يحقق ثلاثة أرقام مزدوجة بعمر 49 عاماً و243 يوماً»، ونشر صورة وهو يتسلم شهادة دخوله للموسوعة أثناء استراحة المباراة النهائية بين الرياضي والحكمة.

وفاز الرياضي 100-79 على الحكمة في المباراة السابعة بالسلسلة التي تُحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات في الدور النهائي للبطولة ليتوج باللقب.

وكسر أحمد، الذي يعد أحد أبرز لاعبي كرة السلة في الوطن العربي لمسيرته الحافلة مع الرياضي والاتحاد السكندري، الرقم القياسي يوم 24 مايو (أيار) خلال مواجهة فريق هومنتمن بيروت.

وحقق أحمد لقب الدوري اللبناني 17 مرة كان منها 16 لقباً مع الرياضي بالإضافة إلى لقب واحد مع هومنتمن. كما فاز بلقب الدوري المصري ثلاث مرات مع الاتحاد السكندري.

وتوج ببطولة آسيا وهي المسابقة الأبرز للأندية في القارة، مرتين عامي 2011 و2024 مع الرياضي. وفاز مع منتخب مصر بميداليتين برونزيتين في بطولة أفريقيا.