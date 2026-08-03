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الرياضة رياضة عالمية

الجزائري ياسين تيطراوي إلى لانس الفرنسي

لاعب الوسط الجزائري ياسين تيطراوي (منتخب الجزائر)
لاعب الوسط الجزائري ياسين تيطراوي (منتخب الجزائر)
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الجزائري ياسين تيطراوي إلى لانس الفرنسي

لاعب الوسط الجزائري ياسين تيطراوي (منتخب الجزائر)
لاعب الوسط الجزائري ياسين تيطراوي (منتخب الجزائر)

أعلن نادي لانس الفرنسي عن تعاقده مع لاعب الوسط الجزائري ياسين تيطراوي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر لانس عبر موقعه الرسمي أن اللاعب الجزائري انضم للفريق قادماً من شارلروا البلجيكي، ووصفه بالموهبة الواعدة التي يود الارتباط بها لوقت طويل.

ووقع تيطراوي على عقد يربطه بلانس حتى عام 2031 وذلك بعد موسمين ناجحين مع فريقه البلجيكي، كما أنه شارك مع المنتخب الجزائري في كأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وقال جان لويس ليكا، المدير الرياضي للانس: «نحن سعداء بالتعاقد مع ياسين، وهو لاعب كنا نتابعه منذ فترة طويلة ونراه ملائماً لمشروعنا».

ويستهل لانس، صاحب المركز الثاني في الموسم الماضي وبطل الكأس، مشواره بالدوري الفرنسي بمواجهة أوزير يوم 22 من الشهر الجاري، وذلك بعد خمسة أيام من خوضه مباراة كأس السوبر أمام باريس سان جيرمان.

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