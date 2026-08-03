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الرياضة رياضة عالمية

«دورة سينسيناتي»: الشقيقتان وليامز تشاركان في الزوجي ببطاقة دعوة

الشقيقتان الأميركيتان سيرينا وفينوس وليامز (رويترز)
الشقيقتان الأميركيتان سيرينا وفينوس وليامز (رويترز)
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«دورة سينسيناتي»: الشقيقتان وليامز تشاركان في الزوجي ببطاقة دعوة

الشقيقتان الأميركيتان سيرينا وفينوس وليامز (رويترز)
الشقيقتان الأميركيتان سيرينا وفينوس وليامز (رويترز)

ستشارك الشقيقتان الأميركيتان سيرينا وفينوس وليامز في منافسات الزوجي في دورة سينسيناتي لكرة المضرب، وهي آخر الدورات الكبرى قبل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، وذلك بعد حصولهما على بطاقة دعوة (وايلد كارد)، يوم الاثنين.

وكانت الشقيقتان اللتان أحرزتا 14 لقباً كبيراً في الزوجي وثلاث ميداليات ذهبية أولمبية، قد خاضتا آخر مباراة لهما معاً في الزوجي على ملاعب فلاشينغ ميدوز عام 2022.

وحصلتا، يوم الاثنين، على بطاقة دعوة للمشاركة في البطولة المقامة على الملاعب الصلبة، فيما ستشارك فينوس أيضاً في منافسات الفردي.

وشملت بطاقات الدعوة الأخرى المخصصة للجدول الرئيس لدى السيدات في البطولة المشتركة بين رابطتي اللاعبين المحترفين (إيه تي بي) واللاعبات المحترفات (دبليو تي إيه)، الأميركية سلون ستيفنز المتوجة ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2017، إضافة إلى مواطناتها تايلور تاونسند وكارولاين دولاهايد وإلفينا كالييفا.

وخسرت سيرينا المتوجة بـ23 لقباً في بطولات الغراند سلام، في الدور الأول لفردي السيدات في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في أول مباراة ضمن منافسات الفردي تخوضها منذ أربعة أعوام.

وخاضت اللاعبة البالغة 44 عاماً، مباراتين في الزوجي قبل ذلك، لكن إصابة في الركبة أجبرتها على إلغاء خططها للمشاركة مع فينوس في منافسات الزوجي بويمبلدون.

وكان آخر ظهور لسيرينا في سينسيناتي عام 2022، حين خسرت أمام البريطانية إيما رادوكانو. وقد أحرزت لقب الفردي في البطولة مرتين عامي 2014 و2015.

كما مُنحت بطاقات دعوة لمنافسات الفردي في البطولة المقررة بين 8 و23 أغسطس (آب) لكل من التشيكية داريا فيدمانوفا والفرنسية لويس بواسون.

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