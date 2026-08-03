برناردو سيلفا: لم أتردد لحظة في الانتقال لريال مدريد

عاش البرتغالي برناردو سيلفا يومه الأول كلاعب في صفوف ريال مدريد، الاثنين، بعدما خضع للفحوصات الطبية صباحاً، ثم شارك في الحصتين التدريبيتين لفريقه الجديد تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقال سيلفا في مقابلة مع القناة الرسمية لريال مدريد: «سعيد ببدء هذه المرحلة ومحاولة مساعدة الفريق على مواصلة تحقيق الانتصارات، أنا مجرد لاعب إضافي هنا للمساعدة ومحاولة مواصلة سلسلة الانتصارات لهذا النادي الرائع».

وعن يومه التدريبي الأول، قال: «أشعر بالتعب، الحصة التدريبية الأولى كانت صعبة، لكنني سعيد جداً بلقاء زملائي. أعرف بعضهم جيداً لأنني واجهتهم مرات عديدة».

وتحدث سيلفا عن العمل مع مورينيو، قائلاً: «كنا منافسين في بعض المناسبات، والآن نحن في الجانب نفسه، إنه مدرب له مكانة كبيرة في كرة القدم البرتغالية؛ فمنذ أن كنت صغيراً كنا نتابع فرقه كثيراً، وكان دائماً يرفع اسم البرتغال إلى أعلى المستويات... أنا سعيد جداً بفرصة البدء والتعلم معه».

وكشف سيلفا أن قرار الانضمام إلى ريال مدريد لم يكن صعباً، موضحا: «عندما اتصل ريال مدريد، كان من المستحيل ألا أقول نعم، ولم أفكر مرتين. عندما تواجه ريال مدريد كثيراً تشعر بعظمة هذا النادي، وبهيبة ملعب سانتياغو برنابيو. وجودي قريباً من عائلتي وقريباً جداً من البرتغال، وفي ثقافة مشابهة، يساعدني، لكن حلم اللعب لأفضل ناد في تاريخ كرة القدم هو امتياز كبير».

وعن قدوته في كرة القدم، قال: «لدي العديد من اللاعبين الذين ألهموني، وزين الدين زيدان واحد منهم بلا شك، وكذلك روي كوستا، لأنه لعب لبنفيكا والمنتخب البرتغالي، ولوكا مودريتش الذي كان نموذجاً كبيراً ومثالاً داخل الملعب وخارجه».

وأضاف: «زيدان ربما يكون ضمن أفضل خمسة لاعبين في تاريخ كرة القدم. كان يلعب تقريباً في مركزي، وعندما كنت صغيراً كنت أتابع طريقة تحكمه بالكرة وأسلوبه في اللعب».