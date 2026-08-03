عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:2 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

برناردو سيلفا: لم أتردد لحظة في الانتقال لريال مدريد

البرتغالي برناردو سيلفا لاعب ريال مدريد الجديد (د.ب.أ)
البرتغالي برناردو سيلفا لاعب ريال مدريد الجديد (د.ب.أ)
TT
TT

برناردو سيلفا: لم أتردد لحظة في الانتقال لريال مدريد

البرتغالي برناردو سيلفا لاعب ريال مدريد الجديد (د.ب.أ)
البرتغالي برناردو سيلفا لاعب ريال مدريد الجديد (د.ب.أ)

عاش البرتغالي برناردو سيلفا يومه الأول كلاعب في صفوف ريال مدريد، الاثنين، بعدما خضع للفحوصات الطبية صباحاً، ثم شارك في الحصتين التدريبيتين لفريقه الجديد تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقال سيلفا في مقابلة مع القناة الرسمية لريال مدريد: «سعيد ببدء هذه المرحلة ومحاولة مساعدة الفريق على مواصلة تحقيق الانتصارات، أنا مجرد لاعب إضافي هنا للمساعدة ومحاولة مواصلة سلسلة الانتصارات لهذا النادي الرائع».

وعن يومه التدريبي الأول، قال: «أشعر بالتعب، الحصة التدريبية الأولى كانت صعبة، لكنني سعيد جداً بلقاء زملائي. أعرف بعضهم جيداً لأنني واجهتهم مرات عديدة».

وتحدث سيلفا عن العمل مع مورينيو، قائلاً: «كنا منافسين في بعض المناسبات، والآن نحن في الجانب نفسه، إنه مدرب له مكانة كبيرة في كرة القدم البرتغالية؛ فمنذ أن كنت صغيراً كنا نتابع فرقه كثيراً، وكان دائماً يرفع اسم البرتغال إلى أعلى المستويات... أنا سعيد جداً بفرصة البدء والتعلم معه».

وكشف سيلفا أن قرار الانضمام إلى ريال مدريد لم يكن صعباً، موضحا: «عندما اتصل ريال مدريد، كان من المستحيل ألا أقول نعم، ولم أفكر مرتين. عندما تواجه ريال مدريد كثيراً تشعر بعظمة هذا النادي، وبهيبة ملعب سانتياغو برنابيو. وجودي قريباً من عائلتي وقريباً جداً من البرتغال، وفي ثقافة مشابهة، يساعدني، لكن حلم اللعب لأفضل ناد في تاريخ كرة القدم هو امتياز كبير».

وعن قدوته في كرة القدم، قال: «لدي العديد من اللاعبين الذين ألهموني، وزين الدين زيدان واحد منهم بلا شك، وكذلك روي كوستا، لأنه لعب لبنفيكا والمنتخب البرتغالي، ولوكا مودريتش الذي كان نموذجاً كبيراً ومثالاً داخل الملعب وخارجه».

وأضاف: «زيدان ربما يكون ضمن أفضل خمسة لاعبين في تاريخ كرة القدم. كان يلعب تقريباً في مركزي، وعندما كنت صغيراً كنت أتابع طريقة تحكمه بالكرة وأسلوبه في اللعب».

مواضيع
الرياضة كرة القدم ريال مدريد مانشستر سيتي إسبانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

مفاوضات تجديد فينيسيوس مع ريال مدريد متواصلة

رياضة عالمية البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد (رويترز)

مفاوضات تجديد فينيسيوس مع ريال مدريد متواصلة

بات من المقرر أن يواصل البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد الإسباني، محادثاته مع فريقه لتجديد عقده هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية الفرنسي هيرفي رينارد يستعد لتدريب ساحل العاج من جديد (د.ب.أ)
رياضة عالمية

رينارد على أعتاب العودة لتدريب ساحل العاج

أصبح الفرنسي هيرفي رينارد على أعتاب العودة لتدريب منتخب ساحل العاج.

«الشرق الأوسط» (أبيدجان)
رياضة عالمية الأميركي تايلور فريتز يحتفل بلقبه الأول هذا الموسم في واشنطن (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

«دورة واشنطن»: فريتز يحرز لقب الرجال... وإيلا تحرز أول ألقابها ببطولات المحترفات

أصبحت ألكسندرا إيلا أول لاعبة من الفلبين تفوز بلقب فردي إحدى بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات، بينما حصد الأميركي تايلور فريتز لقبه الأول هذا الموسم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
رياضة سعودية المدافع المغربي مروان سعدان مستمر مع الفتح (نادي الفتح)
رياضة سعودية

سعدان يواصل قيادة الفتح بعد حسم ملف التجديد

أعلنت إدارة نادي الفتح استمرار المدافع المغربي مروان سعدان لموسم إضافي مع الفريق الأول لكرة القدم.

علي القطان (الدمام)
رياضة سعودية الجزائري زين الدين بلعيد إلى التعاون (كاف)
رياضة سعودية

التعاون يضم الجزائري زين الدين بلعيد بعقد يمتد 3 مواسم

أعلن نادي التعاون تعاقده رسمياً مع المدافع الجزائري زين الدين بلعيد بعقد يمتد 3 مواسم.

خالد العوني (بريدة)