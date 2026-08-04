انتخابات اتحاد القدم السعودي: العصيمي يواجه خطر الاستبعاد بسبب التزكيات… و«شركة بريطانية» تختبر المرشحين

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن قائمة المرشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم شاكر العصيمي تواجه صعوبات كبيرة في اجتياز مرحلة فحص ملفات المرشحين، وسط تأكيدات بأن استبعادها من سباق الانتخابات سيتم، بسبب ملاحظات تتعلق باستيفاء عدد من الاشتراطات المنصوص عليها في لائحة الانتخابات.

وبحسب المصادر، فإن أبرز الملاحظات تتمثل في اعتماد العصيمي على تزكيات صادرة من أندية لا تملك عضوية الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم، إذ استعان بتزكيات من أندية تنتمي إلى درجات لا تُعد من أعضاء الجمعية العمومية، وهو ما قد يجعل تلك التزكيات غير مستوفية للمتطلبات النظامية الخاصة بملف الترشح.

وأضافت المصادر أن الملاحظات لا تقتصر على ملف التزكيات، إذ تواجه القائمة أيضاً تحديات تتعلق باستيفاء بعض أعضاء مجلس الإدارة المقترح لشروط الخبرة الإدارية المنصوص عليها في اللائحة.

وضمّت قائمة شاكر سعود العصيمي، المرشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، الدكتور محمد الحارثي، وضيف الله الثقفي نائبين للرئيس، إلى جانب كل من شرف النمري، وسامي الحمود، ومحمد القثامي، وعبد الرحمن العنزي، وطلال الحارثي، وعبد الرحمن الأحمد، وعبد الله الطويرقي، ونوف الخماش، وهدى الشايب أعضاءً في مجلس الإدارة.

وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت الاثنين أن أكثر من 3 قوائم مرشحة لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم تواجه خطر الخروج من السباق، بسبب عدم استيفاء عدد من المعايير الأساسية، وفي مقدمتها شرط إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة بالنسبة للمرشحين على منصب الرئيس.

وبحسب مصادر «الشرق الأوسط»، فإن شركة بريطانية متخصصة في الدراسات اللغوية تتولى تنفيذ اختبارات اللغة الإنجليزية للمرشحين على منصب الرئيس، حيث خضع عدد منهم للاختبارات الثلاثاء، على أن تستكمل بقية المقابلات يومي الأربعاء والخميس.

وأكدت المصادر أن القائمين على الاختبارات يطبقون معايير دقيقة في التقييم، إذ تمتد المقابلات الشخصية في كثير من الحالات لأكثر من ساعة ونصف ساعة، ويتم خلالها قياس القدرة على التحدث والتواصل وإدارة الحوار باللغة الإنجليزية، بما يتوافق مع متطلبات المنصب.

وتوقعت المصادر أن تنتهي لجنة الانتخابات من دراسة وفحص جميع ملفات وقوائم المرشحين يوم الجمعة، تمهيداً لإعلان القوائم الأولية للمرشحين يوم السبت المقبل.

وشهدت الفترة الممتدة من 22 يوليو (تموز) حتى الأول من أغسطس (آب) استقبال طلبات الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل إسدال الستار على المرحلة الأولى من العملية الانتخابية الخاصة باختيار مجلس الإدارة الجديد للدورة الممتدة حتى عام 2030.

ووفق البرنامج الزمني للانتخابات، بدأت لجنة الانتخابات منذ الأحد الماضي أعمال فحص ومراجعة ملفات المرشحين، والتحقق من استيفائهم جميع الشروط النظامية الواردة في اللائحة، على أن تستمر أعمال الفحص حتى 7 أغسطس، قبل إعلان القوائم الأولية في الثامن من الشهر ذاته.

وتُخصص الفترة من 9 إلى 13 أغسطس لاستقبال الطعون والتظلمات على القوائم الأولية، على أن ينظر مركز التحكيم الرياضي السعودي في تلك الطعون خلال الفترة من 15 إلى 23 أغسطس، قبل إعلان نتائجها في 24 أغسطس.

ويوافق 25 أغسطس آخر موعد لانسحاب أي مرشح، فيما تُعلن القوائم النهائية في 26 أغسطس، لتنطلق بعدها الحملات الانتخابية حتى 29 أغسطس، قبل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية يوم 30 أغسطس لاختيار الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة للدورة السادسة.