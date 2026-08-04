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الرياضة رياضة عالمية

ميسي يتبرّع لإعادة إعمار مناطق الحرائق بمدريد

الأرجنتيني ليونيل ميسي (د.ب.أ)
الأرجنتيني ليونيل ميسي (د.ب.أ)
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ميسي يتبرّع لإعادة إعمار مناطق الحرائق بمدريد

الأرجنتيني ليونيل ميسي (د.ب.أ)
الأرجنتيني ليونيل ميسي (د.ب.أ)

تبرع الأرجنتيني ليونيل ميسي بأموال للمساعدة في إعادة إعمار منطقة خارج مدريد تضررت من حرائق الغابات.

وكشفت إيزابيل دياز أيوسو، رئيسة حكومة مدريد عبر منصة «إكس» أن نجم برشلونة السابق تبرع بمبلغ 80 ألف يورو (2ر92 مليون دولار) لإعادة إعمار منطقة سييرا أويستي دي مدريد.

وأضافت حسبما نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «أود أن أشكره وأؤكد له أن أهالي مدريد يتطلعون لاستقباله قريبا والتصفيق له كما يستحق».

وتضررت المنطقة الواقعة غرب العاصمة الإسبانية بشدة جراء الحرائق، مما تسبب في أضرار واسعة النطاق في الأراضي والممتلكات، واضطر السكان إلى إخلاء منازلهم.

ويعرف ميسي بأعماله الخيرية، وقد أنشأ مؤسسة ليونيل ميسي عام 2007 لدعم الأطفال والشباب من خلال برامج الصحة والتعليم والرياضة.

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