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الرياضة رياضة عالمية

دوكو تناول عقارا محظورا بموافقة «فيفا» خلال المونديال

البلجيكي جيريمي دوكو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي (أ.ف.ب)
البلجيكي جيريمي دوكو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي (أ.ف.ب)
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دوكو تناول عقارا محظورا بموافقة «فيفا» خلال المونديال

البلجيكي جيريمي دوكو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي (أ.ف.ب)
البلجيكي جيريمي دوكو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي (أ.ف.ب)

كشف البلجيكي جيريمي دوكو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي أنه اضطر لدخول المستشفى وتناول عقار محظور يحتوي على الكورتيزون بعد الحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعد معاناته من عدوى تنفسية خلال كأس العالم حسبما كشف عبر قناته على «يوتيوب».

وكانت مشاركة جيريمي دوكو في كأس العالم 2026 مضطربة، فبينما كان من المقرر أن يلعب ضد إيران، قرر الجناح البلجيكي مغادرة معسكر المنتخب والعودة إلى إنجلترا لحضور ولادة طفله، ثم عاد إلى الولايات المتحدة لاستكمال ما تبقى من البطولة.

لكن جناح مانشستر سيتي كشف عن بعض التفاصيل على قناته على يوتيوب، قال إنه عانى من التهاب تنفسي حاد للغاية خلال كأس العالم حيث قال: «لم أكن أستطيع الحركة، وبالكاد كنت أتنفس، حتى أنني بدأت أسعل دما».

وأجبر هذا الالتهاب دوكو على دخول المستشفى في سياتل بعد مباراة بلجيكا الأولى ضد مصر حيث نقلت شبكة «راديو مونت كارلو» عن دوكو قوله: «في المستشفى، وجدوا أن لدي سوائل في الرئة، وأخبرني الطبيب أن هذا لا يحدث كثيرا، ووصفوا لي دواء، وبذلت قصارى جهدي».

وبحسب معلومات من صحيفة «لا ديرنيير أور»، تم وصف دواء لجيريمي دوكو يحتوي على الكورتيزون. وهذا الدواء يندرج ضمن قائمة المواد المحظورة في مجال المنشطات، لكن اللاعب البلجيكي الدولي حصل على إعفاء للاستخدام العلاجي، وبالتالي حصل على موافقة الفيفا على تناوله. ونظرا لحالة جيريمي دوكو الصحية، سمحت له الفيفا بتناول الكورتيزون عن طريق الفم.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم مانشستر سيتي المنشطات في الرياضة بلجيكا

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