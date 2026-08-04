بعد احتفاله بشعار ترمب... فيران توريس يؤكد أنه «لا يفهم شيئا» في السياسة

واصل فيران توريس جولته الإعلامية، حيث أجرى المهاجم الإسباني، الذي سجل هدف الفوز الحاسم في نهائي كأس العالم، سلسلة من المقابلات مع وسائل الإعلام الأميركية يوم الاثنين 3 أغسطس (آب).

وعند سؤاله عن مستقبله، تجنب لاعب برشلونة الإجابة بشكل قاطع بشأن انتقاله المحتمل إلى باريس سان جيرمان.

لكن بطل المنتخب الإسباني لم يكتف بالإجابة عن أسئلة تتعلق بنشاطه الرياضي الحالي. فخلال مقابلته مع شبكة «سي إن إن»، سئل مجددا عن قبعة «لنجعل إسبانيا عظيمة مجددا» التي ارتداها خلال احتفالات التتويج باللقب العالمي في 20 يوليو (تموز) في شوارع مدريد.

وتحمل العبارة إشارة واضحة إلى شعار حملة دونالد ترمب «لنجعل أميركا عظيمة مجددا»، الذي شاع استخدامه خلال التجمعات الانتخابية الأولى للرئيس الأميركي عام 2016.

وقد أثار هذا جدلا في إسبانيا، حيث تبنى حزب فوكس اليميني المتطرف هذا الشعار في السنوات الأخيرة عبر زعيمه سانتياغو أباسكال.

وقال في تصريحاته عبر «سي إن إن» والتي نقلتها صحيفة «لو باريزيان« الفرنسية: «كانت لحظة طريفة، لكنها لا علاقة لها بالسياسة، بصراحة، لا أفهم شيئا في السياسة. كان الأمر يتعلق فقط برؤية إسبانيا تتصدر القمة مجددا، وتفوز بكأس العالم. لا علاقة للأمر بالسياسة أو أي شيء من هذا القبيل».