«دورة تورنتو»: تقدم شفيونتيك وسفيتولينا

حققت البولندية إيغا شفيونتيك بداية قوية قبل أن تواجه مقاومة مفاجئة من التشيكية سارا بييليك، لكنها حسمت في النهاية تأهلها إلى دور الـ32 من بطولة تورونتو لتنس الأساتذة فئة 1000 نقطة بعد فوزها بنتيجة 6 - صفر و6 - 3 الثلاثاء.

وبدت شفيونتيك، المصنفة الأولى عالمياً سابقاً، في طريقها إلى انتصار سهل بعدما اكتسحت منافستها في المجموعة الأولى بنتيجة 6 - صفر خلال 28 دقيقة فقط، ثم تقدمت في المجموعة الثانية 3 - صفر، قبل أن تستعيد بييليك توازنها وتدخل أجواء اللقاء.

ونجحت اللاعبة التشيكية البالغة من العمر 20 عاماً في تقليص الفارق، بعدما كسرت إرسال شفيونتيك، ثم خاضت معها شوطاً ماراثونياً استمر أكثر من 20 دقيقة، أهدرت خلاله تسع فرص لكسر الإرسال، قبل أن تنجح البولندية في حسمه لصالحها وتتقدم 4 - 2 في طريقها لحسم المجموعة بنتيجة 6 - 3.

وكانت شفيونتيك فازت على بييليك بمجموعتين دون رد في نسخة العام الحالي من بطولة «رولان غاروس».

وتنتظر شفيونتيك في الدور المقبل الفائزة من مواجهة الكرواتية دونا فيكيتش والسويسرية فيكتوريا غولوبتش.

الأوكرانية يلينا سفيتولينا تتقدم في تورنتو (أ.ب)

وحجزت الأوكرانية يلينا سفيتولينا مقعدها في دور الـ32، بعدما قلبت تأخرها بمجموعة وكسر إرسال إلى فوز مثير على الإسبانية جيسيكا بوزاس مانيرو، المصنفة 63 عالمياً، بنتيجة 6 - 7 و7 - 6 و6 - 4.

وتواجه سفيتولينا المصنفة التاسعة للبطولة في الدور المقبل الفائزة من مباراة الروسية أناستازيا بوتابوفا، والرومانية إيلينا - غابرييلا روسي.

وسبق لسفيتولينا التتويج بلقب بطولة كندا المفتوحة عام 2017.